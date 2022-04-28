Santa Teresa recebe 1° Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal

Com mais de 50 cervejarias registradas no Ministério da Agricultura, o Espírito Santo tornou-se um terreno fértil para o desenvolvimento da cultura em torno da bebida.
E para conectar cada vez mais produtores de cerveja ao público, apresentando informações, novidades e o que há de melhor nas torneiras de chope pelo Estado afora, entra em cena a partir deste fim de semana o Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal.
O evento será realizado em cinco etapas, contemplando diversas regiões do Estado ao longo de 2022, e a primeira será em Santa Teresa, de 29 de abril a 1° de maio, com entrada gratuita. O local escolhido é a Praça da Cultura, que recebeu há poucos dias o festival Santa Teresa Gourmet.
"Atualmente, cerca de 60% das vendas das cervejarias artesanais dependem de eventos. É um mercado com muitos desafios, e um dos principais que os produtores enfrentam é fazer a venda, chegar ao consumidor", pontua José Olavo Médici Macedo, um dos organizadores do circuito.
CERVEJA, COMIDA E MÚSICA
A estrutura, montada em um galpão de 600 metros quadrados, contará com estandes de cerveja artesanal e gastronomia, além de artesanato e produtos da agroindústria local. No palco, estão garantidos shows de rock, pop, blues, jazz e bossa nova.
No sábado (30), a partir das 11h30, será lançado oficialmente o Festival Internacional de Jazz & Bossa Nova - Santa Jazz 2022, com uma programação especial. O evento, um dos mais aguardados na Terra dos Colibris, está marcado para os dias 3, 4 e 5 de junho no parque de exposições.
ATRAÇÕES CONFIRMADAS
Nessa primeira etapa do circuito estão confirmadas seis cervejarias da região: Berger Bier, Teresense, Três Santas e Zamprogno, de Santa Teresa; Três Torres e Moro, de João Neiva. O copo para consumo das cervejas durante o festival será vendido a R$ 10.
A lista de atrações gastronômicas inclui churrasco em fogo de chão, hambúrguer, comida mexicana, paellas e preparos variados com arroz. Os cardápios ficam por conta de Sandurritus, Law Burger, Chef Binho Bonatto, Crepe Francês e Produtos Reisen.
O Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal é realizado pela Rota Eventos em parceria com a Aicerva – Associação das Indústrias de Cervejas Artesanais do Espirito Santo, e conta com o apoio da Aderes, do Sebrae, do Governo do Espírito Santo e da Prefeitura de Santa Teresa.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
SEXTA-FEIRA - 29 de abril
- 18h - Abertura
- 19h - Dicas do sommelier
- 20h - Marcelo Ribeiro
- 22h - Dona Fran
SÁBADO (DIA INTERNACIONAL DO JAZZ) - 30 de abril
- 11h - Abertura
- 11h30 - Lançamento oficial do festival Santa Jazz 2022
- 12h30 - Dicas de sommelier
- 13h - Eudine Gular, com o show Planeta Blues
- 15h - Alexandre Borges Quinteto
- 20h - Chico Chagas e Yuval Ben Lior (Israel)
- 22h - Duets
DOMINGO - 1º de maio
- 11h - Abertura
- 12h - Victor Humberto
- 14h - Darlin Doll
- 17h - Encerramento
CIRCUITO CAPIXABA DE CERVEJA ARTESANAL - EDIÇÃO SANTA TERESA
Quando: de 29 de abril a 1º de maio, na Praça da Cultura, próximo à rodoviária, no Centro de Santa Teresa.
Horários: 29/04, a partir das 18h; 30/04 e 1/05, a partir das 11h.
Atrações: cervejarias Três Santas, Teresense, Berger Bier, Zamprogno, Moro e Três Torres; shows com Dona Fran, Eudine Gular, Duets, Marcelo Ribeiro, Alexandre Borges Quinteto, Chico Chagas e Yuval Ben Lior, Darlin Doll e Victor Humberto; gastronomia com Sandurritus, Chef Binho Bonatto, Law Burger, Produtos Reisen e Crepe Francês + artesanato e produtos da agroindústria regional.
Copo para consumo de cervejas: R$ 10.
Entrada gratuita.
Quando: de 29 de abril a 1º de maio, na Praça da Cultura, próximo à rodoviária, no Centro de Santa Teresa.
Horários: 29/04, a partir das 18h; 30/04 e 1/05, a partir das 11h.
Atrações: cervejarias Três Santas, Teresense, Berger Bier, Zamprogno, Moro e Três Torres; shows com Dona Fran, Eudine Gular, Duets, Marcelo Ribeiro, Alexandre Borges Quinteto, Chico Chagas e Yuval Ben Lior, Darlin Doll e Victor Humberto; gastronomia com Sandurritus, Chef Binho Bonatto, Law Burger, Produtos Reisen e Crepe Francês + artesanato e produtos da agroindústria regional.
Copo para consumo de cervejas: R$ 10.
Entrada gratuita.