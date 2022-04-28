Santa Teresa recebe 1° Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal

de 29 de abril a 1º de maio, na Praça da Cultura, próximo à rodoviária, no Centro de Santa Teresa.

29/04, a partir das 18h; 30/04 e 1/05, a partir das 11h.

cervejarias Três Santas, Teresense, Berger Bier, Zamprogno, Moro e Três Torres; shows com Dona Fran, Eudine Gular, Duets, Marcelo Ribeiro, Alexandre Borges Quinteto, Chico Chagas e Yuval Ben Lior, Darlin Doll e Victor Humberto; gastronomia com Sandurritus, Chef Binho Bonatto, Law Burger, Produtos Reisen e Crepe Francês + artesanato e produtos da agroindústria regional.

R$ 10.

Entrada gratuita.