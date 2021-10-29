É Halloween! Veja como fazer docinho de abóbora com especiarias

Que tal uma receitinha para entrar no clima do Halloween? A chef e professora de confeitaria Andrea Souto trouxe uma dica bem prática, divertida e gostosa em homenagem ao principal símbolo do Dia das Bruxas, a abóbora. Confira abaixo a lista de ingredientes e capriche, assistindo ao passo-a-passo no vídeo!
DOCINHO DE ABÓBORA COM ESPECIARIAS, por Andrea Souto
INGREDIENTES:
- 1 lata de leite condensado
- 150g de abóbora cozida e processada
- 1 pitada de canela em pó
- 1 pitada de cravo em pó
- 1 colher (sopa) de melado ou mel
- Para finalizar:
- Água filtrada
- Açúcar refinado
- Cravo em pau
