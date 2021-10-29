10 festas para curtir o Halloween no Espírito Santo

Confira as 12 festas para aproveitar o dia das bruxas capixaba com muito terror e diversão Crédito: Freepik

O Dia das Bruxas está se aproximando e as festas pra curtir esta data também! O fim de semana terá eventos que vão desde shows de comédia e até festas com mais de 10 horas de duração

Prepara a agenda, mas não se esqueça da fantasia. Em algumas das festas, elas podem valer prêmios como uma garrafa de gin, R$ 150 reais em dinheiro e, até mesmo, um descontinho na entrada, como é o caso do Liver Pub, em Colatina. Tudo isso para você se caracterizar, jogar a criatividade para jogo e curtir bastante!

O HZ separou 12 opções de festas na Grande Vitória para você decidir qual mais te agrada e aproveitar muito o halloween capixaba. Mas lembre-se dos cuidados com a pandemia da Covid-19. Use máscara quando puder, mantenha o distanciamento social e use álcool em gel.

HALLOWEEN 426

Local: Pub 426 (R. João da Cruz, 270 - Praia do Canto, Vitória-ES)

Datas: a partir da quarta-feira (27) até segunda-feira (01). Os horários são diferentes para cada dia.



Atrações: Banda 027, Dona Fran, Ubando, Duets Acústico e Back To The Past

Mais informações: Instagram @pub.426 ou WhatsApp 27 99855-0426

*Se chegar fantasiado no sábado (30) ganha brinde. Há premiação de R$ 150 em consumo para a melhor fantasia

FESTA DE HALLOWEEN DONA RAPOSA BAR

Local: Dona Raposa Bar (R. Comissário Octávio Queiroz, 116 - Jardim da Penha, Vitória - ES)

Data: sexta-feira (29), a partir das 20h



Atrações: Erika Nasser e Vitu Locatelli

Ingresso: R$ 25 na hora, R$ 20 antecipado pelo direct do Instagram

Mais informações: Instagram @donaraposa.bar



LET'S VIX HALLOWEEN

Local: Let’s Vitória (Av. Nossa Sra. da Penha, 1287 - Santa Lucia, Vitória - ES)

Data: sexta-feira (29), às 21h



Atrações: Felp 22, JV de VV, Gustavo O Brabo, Brenin, Gabriel Pratti e Éder Araujo

Ingressos: meia entrada a partir R$ 30 e inteira a partir de R$ 60. Compra antecipada no SuperTicket



Mais informações: Instagram @lets.vix ou WhatsApp 27 99820-3554



BAILE DAS BRUXAS CASA7

Local: Casa 7 (Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória - ES)

Data: sábado (30), a partir das 17h



Atrações: André Prando, Tropix e DJ Ursula

Ingressos: a partir de R$ 50 no site LeBillet



Mais informações: Instagram @casa7_vix



*Concurso de melhor fantasia com premiação



*Será cobrado comprovante da primeira dose de vacinação Covid-19

HALLOWEEN LIVERPUB

Local: LiverPub (Av. Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina - ES)

Data: sábado (30), às 21h

Atrações: Banda Punkin Baby

Ingressos: na entrada com fantasia R$ 15, sem fantasia R$ 30

Mais informações: Instagram @liverpub

*Será cobrado comprovante de vacinação Covid-19

2º BAILE MÍSTICO

Local: Casa da Mãe Joana (R. Madeira de Freitas, 244 - Praia do Canto, Vitória - ES)

Atrações: Salvador Araguaya - SP, Paco Dj, Drunk & Play, Léo Conde e Tan-Tan

Ingressos: antecipado R$ 101 pelo site Sympla

Data: sábado (30), às 21h



Mais informações: Instagram @obailemistico



HALLOWEEN PARTY TORO CLUB

Local: Toro Club (Av. Leitão da Silva, 1900 - Santa lúcia, Vitória - ES)

Data: sábado (30), às 23h



Atração: Toughart

Ingressos: a partir de R$ 40, retirar convites pelo Direct do Instagram



Mais informações: Instagram @toroclub.co ou WhatsApp 27 4042-2042



*Concurso de melhor fantasia com premiação



HALLOWEEN DA BEER

Local: Beer Factory Tap Bar (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos - Jardim Camburi, Vitória - ES)

Data: sábado (30), às 15h



Atrações: Allan Eller e Trio e Roll&Norms

Mais informações: Instagram @beerfactorytapbar



*Concurso de melhor fantasia da noite. Se for fantasiado, já ganha 20% de desconto da recarga de chopp a noite toda.

INFINITY FREQÜENCY - 1ª EDIÇÃO HALLOWEEN

Local: LAÜS Music Bar (Av. José Julio de Souza, Praia de Itaparica - Vila Velha - ES)

Data: a partir de sábado (30) às 23h até domingo (31) às 12h



Atrações: Bioilusion, Cic3ro, Insanity Sound, KDG, Zayon, Arcyel, Malak'ai, Stereophonic e Talesso

Ingressos: individuais a partir de R$ 50 no site Sympla



Mais informações: Instagram @infinity_frequency

LOS CHICOS DIA DOS MORTOS