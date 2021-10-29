10 festas para curtir o Halloween no Espírito Santo

O Dia das Bruxas está se aproximando e as festas pra curtir esta data também! O fim de semana terá eventos que vão desde shows de comédia e até festas com mais de 10 horas de duração
Prepara a agenda, mas não se esqueça da fantasia. Em algumas das festas, elas podem valer prêmios como uma garrafa de gin, R$ 150 reais em dinheiro e, até mesmo, um descontinho na entrada, como é o caso do Liver Pub, em Colatina. Tudo isso para você se caracterizar, jogar a criatividade para jogo e curtir bastante!
O HZ separou 12 opções de festas na Grande Vitória para você decidir qual mais te agrada e aproveitar muito o halloween capixaba. Mas lembre-se dos cuidados com a pandemia da Covid-19. Use máscara quando puder, mantenha o distanciamento social e use álcool em gel.
HALLOWEEN 426
- Local: Pub 426 (R. João da Cruz, 270 - Praia do Canto, Vitória-ES)
- Datas: a partir da quarta-feira (27) até segunda-feira (01). Os horários são diferentes para cada dia.
- Atrações: Banda 027, Dona Fran, Ubando, Duets Acústico e Back To The Past
- Mais informações: Instagram @pub.426 ou WhatsApp 27 99855-0426
- *Se chegar fantasiado no sábado (30) ganha brinde. Há premiação de R$ 150 em consumo para a melhor fantasia
FESTA DE HALLOWEEN DONA RAPOSA BAR
- Local: Dona Raposa Bar (R. Comissário Octávio Queiroz, 116 - Jardim da Penha, Vitória - ES)
- Data: sexta-feira (29), a partir das 20h
- Atrações: Erika Nasser e Vitu Locatelli
- Ingresso: R$ 25 na hora, R$ 20 antecipado pelo direct do Instagram
- Mais informações: Instagram @donaraposa.bar
LET'S VIX HALLOWEEN
- Local: Let’s Vitória (Av. Nossa Sra. da Penha, 1287 - Santa Lucia, Vitória - ES)
- Data: sexta-feira (29), às 21h
- Atrações: Felp 22, JV de VV, Gustavo O Brabo, Brenin, Gabriel Pratti e Éder Araujo
- Ingressos: meia entrada a partir R$ 30 e inteira a partir de R$ 60. Compra antecipada no SuperTicket
- Mais informações: Instagram @lets.vix ou WhatsApp 27 99820-3554
BAILE DAS BRUXAS CASA7
- Local: Casa 7 (Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória - ES)
- Data: sábado (30), a partir das 17h
- Atrações: André Prando, Tropix e DJ Ursula
- Ingressos: a partir de R$ 50 no site LeBillet
- Mais informações: Instagram @casa7_vix
- *Concurso de melhor fantasia com premiação
- *Será cobrado comprovante da primeira dose de vacinação Covid-19
HALLOWEEN LIVERPUB
- Local: LiverPub (Av. Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina - ES)
- Data: sábado (30), às 21h
- Atrações: Banda Punkin Baby
- Ingressos: na entrada com fantasia R$ 15, sem fantasia R$ 30
- Mais informações: Instagram @liverpub
- *Será cobrado comprovante de vacinação Covid-19
2º BAILE MÍSTICO
- Local: Casa da Mãe Joana (R. Madeira de Freitas, 244 - Praia do Canto, Vitória - ES)
- Atrações: Salvador Araguaya - SP, Paco Dj, Drunk & Play, Léo Conde e Tan-Tan
- Ingressos: antecipado R$ 101 pelo site Sympla
- Data: sábado (30), às 21h
- Mais informações: Instagram @obailemistico
HALLOWEEN PARTY TORO CLUB
- Local: Toro Club (Av. Leitão da Silva, 1900 - Santa lúcia, Vitória - ES)
- Data: sábado (30), às 23h
- Atração: Toughart
- Ingressos: a partir de R$ 40, retirar convites pelo Direct do Instagram
- Mais informações: Instagram @toroclub.co ou WhatsApp 27 4042-2042
- *Concurso de melhor fantasia com premiação
HALLOWEEN DA BEER
- Local: Beer Factory Tap Bar (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos - Jardim Camburi, Vitória - ES)
- Data: sábado (30), às 15h
- Atrações: Allan Eller e Trio e Roll&Norms
- Mais informações: Instagram @beerfactorytapbar
- *Concurso de melhor fantasia da noite. Se for fantasiado, já ganha 20% de desconto da recarga de chopp a noite toda.
INFINITY FREQÜENCY - 1ª EDIÇÃO HALLOWEEN
- Local: LAÜS Music Bar (Av. José Julio de Souza, Praia de Itaparica - Vila Velha - ES)
- Data: a partir de sábado (30) às 23h até domingo (31) às 12h
- Atrações: Bioilusion, Cic3ro, Insanity Sound, KDG, Zayon, Arcyel, Malak'ai, Stereophonic e Talesso
- Ingressos: individuais a partir de R$ 50 no site Sympla
- Mais informações: Instagram @infinity_frequency
LOS CHICOS DIA DOS MORTOS
- Local: Los Chicos (Av. Des. Dermeval Lyrio, 56 - Mata da Praia, Vitória - ES)
- Data: segunda-feira (01), às 19h
- Atração: Ferna Jazz Trio
- Ingresso: não há. Entrada é pela ordem de chegada.
- Mais informações: Instagram @loschicoses ou WhatsApp 27 3207-7147