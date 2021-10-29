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Dia do terror

10 festas para curtir o Halloween no Espírito Santo

Saiba quais são as opções de curtição na Grande Vitória para a data mais sombria do ano. Tem festa pra todos os tipos de público
Luana Antunes

Luana Antunes

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 02:00

12 festas para curtir o Halloween capixaba
Confira as 12 festas para aproveitar o dia das bruxas capixaba com muito terror e diversão Crédito: Freepik
O Dia das Bruxas está se aproximando e as festas pra curtir esta data também! O fim de semana terá eventos que vão desde shows de comédia e até festas com mais de 10 horas de duração 
Prepara a agenda, mas não se esqueça da fantasia. Em algumas das festas, elas podem valer prêmios como uma garrafa de gin, R$ 150 reais em dinheiro e, até mesmo, um descontinho na entrada, como é o caso do Liver Pub, em Colatina. Tudo isso para você se caracterizar, jogar a criatividade para jogo e curtir bastante!
O HZ separou 12 opções de festas na Grande Vitória para você decidir qual mais te agrada e aproveitar muito o halloween capixaba. Mas lembre-se dos cuidados com a pandemia da Covid-19. Use máscara quando puder, mantenha o distanciamento social e use álcool em gel.

HALLOWEEN 426

  • Local: Pub 426 (R. João da Cruz, 270 - Praia do Canto, Vitória-ES)
  • Datas: a partir da quarta-feira (27) até segunda-feira (01). Os horários são diferentes para cada dia.
  • Atrações: Banda 027, Dona Fran, Ubando, Duets Acústico e Back To The Past
  • Mais informações: Instagram @pub.426 ou WhatsApp 27 99855-0426
  • *Se chegar fantasiado no sábado (30) ganha brinde. Há premiação de R$ 150 em consumo para a melhor fantasia

FESTA DE HALLOWEEN DONA RAPOSA BAR

  • Local: Dona Raposa Bar (R. Comissário Octávio Queiroz, 116 - Jardim da Penha, Vitória - ES)
  • Data: sexta-feira (29), a partir das 20h
  • Atrações: Erika Nasser e Vitu Locatelli 
  • Ingresso: R$ 25 na hora, R$ 20 antecipado pelo direct do Instagram
  • Mais informações: Instagram @donaraposa.bar

LET'S VIX HALLOWEEN

  • Local: Let’s Vitória (Av. Nossa Sra. da Penha, 1287 - Santa Lucia, Vitória - ES)
  • Data: sexta-feira (29), às 21h
  • Atrações: Felp 22, JV de VV, Gustavo O Brabo, Brenin, Gabriel Pratti e Éder Araujo
  • Ingressos: meia entrada a partir R$ 30 e inteira a partir de R$ 60. Compra antecipada no SuperTicket
  • Mais informações: Instagram @lets.vix ou WhatsApp 27 99820-3554

BAILE DAS BRUXAS CASA7

  • Local: Casa 7 (Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória - ES)
  • Data: sábado (30), a partir das 17h
  • Atrações: André Prando, Tropix e DJ Ursula
  • Ingressos: a partir de R$ 50 no site LeBillet
  • Mais informações: Instagram @casa7_vix
  • *Concurso de melhor fantasia com premiação
  • *Será cobrado comprovante da primeira dose de vacinação Covid-19

HALLOWEEN LIVERPUB

  • Local: LiverPub (Av. Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina - ES)
  • Data: sábado (30), às 21h
  • Atrações: Banda Punkin Baby
  • Ingressos: na entrada com fantasia R$ 15, sem fantasia R$ 30
  • Mais informações: Instagram @liverpub
  • *Será cobrado comprovante de vacinação Covid-19

2º BAILE MÍSTICO

  • Local: Casa da Mãe Joana (R. Madeira de Freitas, 244 - Praia do Canto, Vitória - ES)
  • Atrações: Salvador Araguaya - SP, Paco Dj, Drunk & Play, Léo Conde e Tan-Tan
  • Ingressos: antecipado R$ 101 pelo site Sympla
  • Data: sábado (30), às 21h
  • Mais informações: Instagram @obailemistico

HALLOWEEN PARTY TORO CLUB

  • Local: Toro Club (Av. Leitão da Silva, 1900 - Santa lúcia, Vitória - ES)
  • Data: sábado (30), às 23h
  • Atração: Toughart
  • Ingressos: a partir de R$ 40, retirar convites pelo Direct do Instagram
  • Mais informações: Instagram @toroclub.co ou WhatsApp 27 4042-2042
  • *Concurso de melhor fantasia com premiação

HALLOWEEN DA BEER

  • Local: Beer Factory Tap Bar (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos - Jardim Camburi, Vitória - ES)
  • Data: sábado (30), às 15h
  • Atrações: Allan Eller e Trio e Roll&Norms
  • Mais informações: Instagram @beerfactorytapbar
  • *Concurso de melhor fantasia da noite. Se for fantasiado, já ganha 20% de desconto da recarga de chopp a noite toda.

INFINITY FREQÜENCY - 1ª EDIÇÃO HALLOWEEN

  • Local: LAÜS Music Bar (Av. José Julio de Souza, Praia de Itaparica - Vila Velha - ES)
  • Data: a partir de sábado (30) às 23h até domingo (31) às 12h
  • Atrações: Bioilusion, Cic3ro, Insanity Sound, KDG, Zayon, Arcyel, Malak'ai, Stereophonic e Talesso
  • Ingressos: individuais a partir de R$ 50 no site Sympla
  • Mais informações: Instagram @infinity_frequency

LOS CHICOS DIA DOS MORTOS

  • Local: Los Chicos (Av. Des. Dermeval Lyrio, 56 - Mata da Praia, Vitória - ES)
  • Data: segunda-feira (01), às 19h
  • Atração: Ferna Jazz Trio
  • Ingresso: não há. Entrada é pela ordem de chegada.
  • Mais informações: Instagram @loschicoses ou WhatsApp 27 3207-7147

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