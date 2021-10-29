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Doces ou travessuras?

Halloween no ES: atrações para curtir com a garotada

As atividades e brincadeiras vão de desfiles de fantasias à caça ao tesouro, lembrando que as atrações são gratuitas para os pequenos
Luana Antunes

Luana Antunes

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 10:41

12 festas para curtir o Halloween capixaba
Festa do Dia das Bruxas para os pequenos: confira as opções de diversão para crianças Crédito: Freepik
Está pensando em curtir o dia das bruxas em família? Prepare a fantasia dos pequenos e "bora" aproveitar a data mais "aterrorizante" do ano! Em 2021, são vários eventos para que os pequenos brinquem, desfilem com suas fantasias, assustem o pessoal e façam a famosa pergunta: doces ou travessuras?
Na Grande Vitória, por exemplo, as opções são diversas e o melhor: todas gratuitas! Os eventos vão desde brincadeiras, oficinas de máscaras assustadoras até a "Zombie Walk", uma caminhada pelo Shopping Boulevard Vila Velha. 
Mesmo com tantas  atividades e diversão, não podemos esquecer dos cuidados com a pandemia da Covid-19. Por isso, lembre-se de utilizar máscara, manter o distanciamento social e usar álcool em gel. Ah, sim: divirta-se.

via GIPHY

O "HZ" preparou uma lista com opções divertidas para os monstrinhos e as "monstrinhas" capixabas curtirem o dia das bruxas! Vem com a gente!

BAILINHO DE HALLOWEEN

  • Local: Shopping Praia da Costa. Pracinha do Praia, piso L1 (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha - ES)
  • Data: sábado (30) e domingo (31), das 17h às 20h
  • Atividades: Sábado (30) – Bailinho de Halloween, oficina de ímã, desfile de fantasias, doces ou travessuras, pintura de rosto e encontro com a personagem Bruxinha. Domingo (31) –  Bailinho de Halloween e chuva de balão
  • Entrada franca
  • Mais informações: Site do Shopping Praia da Costa

FESTA DE HALLOWEEN DO BOULEVARD

  • Local: Boulevard Vila Velha (Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha - ES)
  • Data: sexta (29), sábado (30) e domingo (31), os horários são diferentes para cada dia
  • Atividades:  Sexta-feira (29) – Histórias de Arrepiar no Teatro Clubinho, com Rodrigo Campaneli, às 19h:30. Sábado (30)  – Encontro de Zumbis e Zoombie Walk, às 16h. Domingo (31) – Caça ao tesouro pelas lojas do Shopping, das 15h às 17h. Desfile de fantasias, das 17h30 às 19h:30
  • Entrada franca
  • Inscrições no site do Boulevard Vila Velha 
  • Mais informações: Site ou Instagram @boulevardvv

HALLOWEEN DO SHOPPING VITÓRIA

  • Local: Shopping Vitória, Praça do Outback (Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória - ES)
  • Data: de sábado (30) a terça (02), das 14h às 20h
  • Atividades: Sábado (30) - Oficinas de Slime, de máscaras assustadoras, pintura e baladinha neon. Domingo (31) - Concurso de fantasia, oficina de doces e contação de histórias. Segunda-feira (01) - Oficina de Slime, de balões assustadores, pintura e baladinha neon. Terça-feira (02) - Concurso de fantasia, oficina de doces, pintura e baladinha com personagens horripilantes.
  • Entrada franca
  • Só será permitido a participação de, no máximo, 20 crianças e a lista será por ordem de chegada.
  • Mais informações: site do Shopping Vitória

CLUBINHO HALLOWEEN

  • Local: Shopping Vila Velha, próximo ao cinema (Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha, Vila Velha - ES)
  • Data: domingo (31), das 15h às 17h
  • Atividades: Contação de histórias, brincadeiras e desfile de fantasias
  • Entrada franca
  • Inscrições no site do Shopping Vila Velha
  • Mais informações: Site ou Instagram do Shopping Vila Velha 

DIVERSÃO NO MUNDO MESTRE - ESPECIAL HALLOWEEN

  • Local: Shopping Mestre Álvaro, Piso L2 (Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra - ES)
  • Data: sábado (30), das 16h às 19h
  • Atividades: desfile de fantasias, oficina de imã de abóbora, colorindo a bruxinha e brincadeiras
  • Entrada franca
  • Para participar basta baixar o app do Shopping Mestre Álvaro e resgatar o cupom do evento
  • Mais informações: Site ou Instagram do Shopping Mestre Álvaro

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