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Muitas luzes

Com árvore de 25 metros, Serra pretende gastar R$ 3 mi em decoração de Natal

Prefeitura fará pregão para contratar empresa que ainda ficará responsável pelos enfeites pelos bairros e principais avenidas do município
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 11:26

Natal 2020: na Serra, decoração natalina conta com árvores gigantes
Natal 2020: na Serra, decoração natalina conta com árvores gigantes Crédito: Everton Nunes/Secom PMS
A época mais brilhante do ano está chegando. Faltando menos de dois meses para o natal, a Prefeitura da Serra pretende deixar a cidade toda colorida para o período festivo.  Para isso, a administração disponibiliza R$ 3,3 milhões para arcar com enfeites, luzes e objetos pelos bairros, além da tradicional árvore gigante no Parque da Cidade, que terá 25 metros de altura.
Além da árvore, a prefeitura pretende colocar no parque uma banda de bonecos de neve, expresso polar, portais, aviões e ursos de natal. A administração realizará no próximo dia 10 de novembro o pregão que vai selecionar a empresa responsável por decorar a cidade com o tema.
No edital 235/2021, divulgado pela administração municipal, a empresa ainda deve decorar a fachada da sede da prefeitura com uma iluminação de pinheiros, estrelas e enfeites luminosos nas árvores. Além disso,  a instalação de um jardim decorativo, com presépio em tamanho real e luzes na fachada da Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Serra Sede.
Em Laranjeiras, a Av. Central também deve ser decorada com enfeites em formas de bengala de natal e frases de 'Feliz Natal' nos postes e árvores. Já a 'Praça da Luz', em frente ao Shopping Laranjeiras, pode contar com um grande túnel e iglu luminosos, presépio com peças gigantes e decorações nas áreas verdes.
O pregão ainda aponta que a fachada da Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, e o deck próximo à construção devem ser contemplados, assim como a Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. O 'Parque Caminho do Mar', localizado em Bicanga, e os bairros de Feu Rosa, Porto Canoa, Planalto Serrano e Vila Nova de Colares também aparecem no pregão como espaços que podem receber as decorações natalinas. 

A seleção

A seleção da empresa contratada aconteceria nesta quarta-feira (27), porém foi adiada pra o dia 10 de novembro por conta de uma retificação que teve de ser feita no documento. Na data, a partir das 14h, as empresas interessadas vão apresentar suas propostas para que a prefeitura selecione a que melhor atende aos requisitos do pregão e finalize a contratação. Ainda não há data para que a decoração seja instalada no município.

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