Cerimonial Lago de Garda é vendido e dará lugar a prédio de luxo em Vitória

Cerimonial Lago de Garda é vendido e dará lugar a apartamentos de luxo no Jardim Camburi Crédito: Google Maps

O tradicional Cerimonial Lago de Garda, em Vitória, foi vendido e vai dar lugar a um residencial de luxo em Jardim Camburi. A venda foi negociada entre uma construtora e os sócios, Jânio Fialho e Eloy Carelli.

Segundo Jânio, a proposta era ótima e não dava para deixar passar. “Foi uma oferta irrecusável”, disse.

O terreno será ocupado por duas torres de um condomínio de luxo com lojas no térreo. Jânio Fialho disse que o empreendimento terá sucesso, pois sabe que a localidade é boa. “Os jovens vão gostar, aqui é uma região boêmia. A localização é muito boa.”, salientou.

A venda do Cerimonial veio em um momento certeiro, já que com a pandemia as festas foram canceladas e a tendência agora são festas mais intimistas, ao contrário do que a empresa costumava oferecer. “A tendência é a diminuição. As festas estão menores e, também, tudo está ficando muito caro.”, afirma. Além disso, para ele, os cerimoniais precisam se reinventar, ou até mesmo, diminuir já que o mercado está mudando.

Mais do que aspectos comerciais, o pensamento de Jânio Fialho sobre a própria vida durante a pandemia da Covid-19 foi um dos motivos para a escolha. “A reflexão foi entender que a vida é muito curta e precisamos aproveitar”, desabafa um dos sócios proprietários.

O lago foi o grande diferencial do cerimonial na cidade de Vitória Crédito: Internet/Cerimonial Lago de Garda

O empreendimento existe há mais de 30 anos e viu muitos eventos acontecerem, desde casamentos até grandes formaturas. Para Jânio, o Cerimonial era como um filho que viu crescer e sentiu ao vendê-lo. Porém, mesmo assim, a proposta e o momento eram muito bons para negar a venda.

Além disso, Jânio e o colega Eloy sentem que já fizeram de tudo para o negócio e que está na hora de descansar. “Agora vamos curtir a vida. Eu tenho 60 anos, não tenho filhos, apenas um cachorro. Agora, com sabedoria, vou aproveitar a vida”, disse Jânio.