4 alongamentos para unhas que caíram no gosto das brasileiras

Há diferentes tipos de alongamento para unhas Crédito: Imagem: Olena Rudo | Shutterstock

Já se foi o tempo em que unhas compridas e perfeitas eram um luxo reservado a poucas sortudas. Os alongamentos revolucionaram a indústria da beleza, tornando esse ícone de beleza mais acessível. Esteja você lidando com unhas quebradiças, curtas ou irregulares, os alongamentos fornecem a tela perfeita para a criatividade. A técnica ainda funciona como um salva-vidas para aquelas ocasiões especiais em que você deseja que suas mãos tenham uma aparência bonita.

Desde unhas stiletto prontas para o tapete vermelho até formas ovais chiques e discretas, há um estilo para cada gosto e ocasião, e Karla Cavalcanti, manicure especialista em alongamento de unhas do Jacques Janine Center Norte, lista as principais formas de alongamento para unhas . Confira!

1. Unhas de acrílico

As unhas de acrílico são as matriarcas do mundo dos alongamentos. Feitas a partir de uma mistura de monômero líquido e polímero em pó, elas são conhecidas por sua durabilidade e versatilidade. “Elas podem ser esculpidas em qualquer formato – almond (ovais), stiletto (pontiagudas), quadradas – e são perfeitas para unhas artísticas complexas. Embora sejam fortes e duradouras, os estilos exigem preenchimentos regulares para mantê-las com aparência renovada”, esclarece Karla Cavalcanti.

A manicure também diz que quem tem unhas naturais fracas ou quebradiças pode ter no acrílico uma solução, pois essa opção oferece mais resistência e proteção. Mas, como qualquer outro alongamento , elas exigem manutenção a cada duas semanas, pelo menos. “A unha natural vai crescendo e o acrílico acaba ficando com a raiz visível. Durante essa manutenção, o profissional pode refazer o alongamento e ajustar o acabamento”, completa.

2. Unhas de gel

Quem procura uma aparência mais natural, as extensões de gel são a melhor aposta. Elas são curadas sob uma lâmpada UV ou LED, proporcionando um acabamento de alto brilho. “As unhas de gel são flexíveis, o que as torna menos propensas a rachar, e são ideais para quem prefere uma estética mais sutil e refinada. Além disso, são uma ótima opção para quem está preocupada em não danificar suas unhas naturais”, explica a profissional.

Com o gel, o alongamento pode ser feito aplicando leves camadas para construir um comprimento sem a necessidade de uma forma afiada ou usando um molde, que é colado à unha natural, sobre o qual o gel será aplicado e depois moldado. “Após o gel endurecer, o profissional vai lixar para dar o formato desejado (quadrado, oval, stiletto etc.). Gosto muito de finalizar a aplicação com um gel de acabamento para dar brilho extra”, afirma Karla Cavalcanti.

Unhas em pó são mais duráveis, ideais para quem tem uma rotina agitada Crédito: Imagem: Natkinzu | Shutterstock

3. Unhas em pó

As unhas em pó conquistaram o mundo da beleza, e por um bom motivo. Karla Cavalcanti explica que essa técnica envolve mergulhar as unhas em pó colorido e selá-las com uma camada de cobertura, resultando em um acabamento durável e deslumbrante. “Essa opção é conhecida por sua qualidade resistente a lascas , o que as torna as favoritas para quem tem um estilo de vida agitado e quer unhas que acompanhem a sua realidade”, aponta.

A camada de cobertura deixa a unha com um acabamento liso que colabora para uma esmaltação deslumbrante. “As unhas de gel são mais leves do que as de acrílico, o que pode ser mais confortável para quem não está acostumado com o peso extra das unhas alongadas ou para quem está pensando em alongar as unhas pela primeira vez”, indica a manicure.

4. Fibra de vidro

Se suas unhas naturais precisam de algum cuidado, a fibra de vidro ou seda pode ser a sua melhor opção. Camadas finas de filamentos de vidro são aplicadas e seladas com resina, proporcionando uma extensão de aspecto natural, perfeita para reparar unhas danificadas. “São uma ótima opção para quem quer deixar as unhas naturais crescerem e ao mesmo tempo mantê-las protegidas “, avalia Karla Cavalcanti.

Ela conta que muitas clientes optam por essa versão, porque, entre os motivos já citados, a esmaltação fica impecável. “A esmaltação pode durar dias sem descascar, mas eu aconselho fazer a manutenção a cada 15 dias. As unhas de fibra de vidro têm uma ótima durabilidade, preço acessível e ainda são hipoalergênicas”, orienta.