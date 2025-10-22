TV Globo

'Rainha da Sucata' será próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo

Obra de 1990 substituirá a reprise de "A Viagem" (1994) nas tardes da TV Globo

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 14:00

Regina Duarte interpreta Maria do Carmo Crédito: Reprodução/ Globoplay

A Globo definiu que "Rainha da Sucata", clássica novela de 1990, substituirá a reprise de "A Viagem" (1994) no Vale a Pena Ver de Novo a partir do próximo dia 3 de novembro.

Escrita por Silvio de Abreu e dirigida por Jorge Fernando, a história retorna à emissora 35 anos depois de sua exibição original.

Ambientada em São Paulo, a história tem como protagonistas Regina Duarte (Maria do Carmo), Glória Menezes (Laurinha) e Tony Ramos (Edu) e gira em torno do universo dos ricos e da decadente elite paulista.

Maria do Carmo vê uma oportunidade de vingança e ascensão. Assim, propõe a Edu um casamento de conveniência. Enquanto ela usa o dinheiro para bancar a família pobre, ele tem um nome respeitado pela sociedade.

Mas ao viver numa mansão, Maria começa a ser perseguida por Laurinha, madrasta de Edu, uma socialite falida que nutre uma paixão secreta e proibida pelo enteado e faz de tudo para destruir o casamento dele.

