Lore Improta anuncia que será mãe do segundo filho com Léo Santana

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 12:20
A dançarina e influenciadora Lore Improta anunciou nesta terça-feira (22) que está grávida do segundo filho com o cantor Léo Santana. A novidade foi compartilhada nas redes sociais com um vídeo fofo com filha do casal, Liz, e a legenda: “Promovida a irmã mais velha! Agora somos 4, minha gente! ESTAMOS TÃO FELIZESSS!!! ?❤️”.
O casal, que é um dos mais queridos do público, recebeu uma enxurrada de mensagens de carinho e comemoração de fãs e amigos famosos após a revelação.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta