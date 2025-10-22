Editorias do Site
Lore Improta anuncia que será mãe do segundo filho com Léo Santana

"Agora somos 4", escreveu a dançarina na legenda de um vídeo nas redes sociais

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 12:20

A dançarina e influenciadora Lore Improta anunciou nesta terça-feira (22) que está grávida do segundo filho com o cantor Léo Santana. A novidade foi compartilhada nas redes sociais com um vídeo fofo com filha do casal, Liz, e a legenda: “Promovida a irmã mais velha! Agora somos 4, minha gente! ESTAMOS TÃO FELIZESSS!!! ?❤️”.

O casal, que é um dos mais queridos do público, recebeu uma enxurrada de mensagens de carinho e comemoração de fãs e amigos famosos após a revelação.

