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Léo Santana e Lore Improta são furtados em Las Vegas: "Quebraram o vidro do carro"

Casal está viajando nos Estados Unidos e alertou seguidores sobre furtos nas redes sociais. Veja vídeo com depoimento de Lore
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 13:57

Lore Improta e Léo Santana foram furtados nos Estados Unidos na quinta-feira, 19. O casal está viajando em Las Vegas e fez um alerta nas redes sociais.
Léo Santana e Lore Improta são furtados em Las Vegas
Léo Santana e Lore Improta são furtados em Las Vegas Crédito: Reprodução/X
A dançarina mostrou o carro, que teve as janelas quebradas. Os pertences dos dois estavam no veículo e foram furtados.
"Vamos dar um alerta aqui ao povo sobre vir para os Estados Unidos? Se liguem muito, estão rolando muitos furtos", falou Leo nos stories do Instagram. "Muitos, gente", reforçou a bailarina.
"A gente passou por isso logo na chegada em Las Vegas. Fomos furtados no carro. Quebraram o vidro do carro e levaram alguns pertences da gente. [Mas] beleza, a gente trabalha para poder comprar novamente. Deus nos dá saúde para isso", completou o cantor.
Léo ainda reiterou que não conseguiu recuperar o carro e a polícia norte-americana não está cooperando. "Vocês falam que no Brasil é uma dificuldade para resolver as coisas, que a Justiça demora para ser feita, enfim. Aqui também não é fácil assim não, gente."
"Pensa em uma burocracia e no perrengue que passamos para contatar uma polícia. Quando conseguimos, não iam atrás do carro. Não pense que nos Estados Unidos deve ser mil maravilhas. Não é sempre assim", disse.

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