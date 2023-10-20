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  • Imagem de Vera Fischer é publicada em site pornô no exterior e atriz se defende: "Uso indevido"
Revolta

Imagem de Vera Fischer é publicada em site pornô no exterior e atriz se defende: "Uso indevido"

Equipe jurídica de artista já iniciou a defesa e pedido para a retirada dos conteúdos. Página está situada na Inglaterra e oferece "experiências sensuais" para adultos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 13:24

Vera Fischer teve uma foto usada em um site que presta serviços para adultos na Inglaterra
Vera Fischer teve uma foto usada em um site que presta serviços para adultos na Inglaterra Crédito: Instagram@verafischeroficial
Vera Fischer, 71, está enfrentando uma situação inusitada. Nesta quinta-feira (19), a atriz se pronunciou sobre o fato de imagens suas antigas estarem sendo publicadas de maneira criminosa em um site estrangeiro que oferece serviços adultos.
O que torna o caso ainda mais perturbador é que as imagens de Vera Fischer estão sendo apresentadas no site sob um nome falso, Hadassa Blod, como se pertencessem a uma brasileira de 38 anos. Este site, cujos serviços incluem experiências sensuais para homens e mulheres na Inglaterra, com prioridade a homens loiros.
Vera está ciente do uso indevido de suas imagens e prontamente acionou sua equipe jurídica para tomar as medidas apropriadas. "Os advogados da atriz já estavam cientes [do uso indevido das imagens de Vera] e estão trabalhando nesse e em outros casos de uso indevido da imagem dela", informou a assessoria da artista à reportagem.

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