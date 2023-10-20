Imagem de Vera Fischer é publicada em site pornô no exterior e atriz se defende: "Uso indevido"

Vera Fischer teve uma foto usada em um site que presta serviços para adultos na Inglaterra Crédito: Instagram@verafischeroficial

Vera Fischer, 71, está enfrentando uma situação inusitada. Nesta quinta-feira (19), a atriz se pronunciou sobre o fato de imagens suas antigas estarem sendo publicadas de maneira criminosa em um site estrangeiro que oferece serviços adultos.

O que torna o caso ainda mais perturbador é que as imagens de Vera Fischer estão sendo apresentadas no site sob um nome falso, Hadassa Blod, como se pertencessem a uma brasileira de 38 anos. Este site, cujos serviços incluem experiências sensuais para homens e mulheres na Inglaterra, com prioridade a homens loiros.