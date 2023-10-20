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Susto

Repórter da Globo tem celular levado durante transmissão ao vivo no "Bom Dia SP"; assista

Beatriz Backes fazia reportagem sobre o metrô perto da estação da Luz; Globo confirma o incidente e assegura que repórter está bem após o ocorrido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 13:06

Repórter da Globo tem o celular levado durante transmissão ao vivo
Repórter da Globo tem o celular levado durante transmissão ao vivo Crédito: @bbackes via Instagram/ Reprodução de vídeo/ Globo
Nesta sexta-feira, 20, a repórter Beatriz Backes vivenciou um incidente enquanto realizava uma transmissão ao vivo para o "Bom Dia São Paulo", da TV Globo.
Beatriz estava em frente à estação da Luz, no centro da capital paulista, informando sobre a lentidão da linha 1-Azul do Metrô devido a uma falha na circulação. Durante sua cobertura, a tela tremeu e a transmissão foi abruptamente interrompida.
Os apresentadores Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato, surpresos com a interrupção, questionaram se o telefone da repórter havia caído. “O que é isso? Caiu o telefone?”, indagou Bocardi. “Acho que caiu o telefone da Bia”, comentou Sabina. No entanto, fontes do site Notícias da TV confirmaram que Beatriz foi assaltada durante a reportagem.
Para o Uol, a assessoria de comunicação da Globo, ao ser procurada, confirmou o incidente. Em nota, a emissora informou: "A produtora Beatriz Backes, que entra ao vivo do transporte público, por meio de celular, foi furtada enquanto falava ao vivo para o 'Bom Dia SP' desta sexta-feira. Ela estava na porta da estação da Luz do metrô, ao lado de agentes da Secretaria de Transportes Municipal, quando um homem passou correndo e levou o aparelho. Apesar do susto, a produtora está bem".
Após o incidente, Beatriz não retornou ao telejornal, e os apresentadores não forneceram mais detalhes sobre o ocorrido com a colega.

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