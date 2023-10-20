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Pocah tem festa de aniversário cancelada por estabelecimento no Rio

Cantora disse que caso aconteceu após enviar convites da festa para o local; ela havia escolhido arte com fotos do EP ‘A Braba É Ela’, lançado em setembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 13:15

Pocah acabou de lançar o EP
Pocah foi impedida de fazer festa em estabelecimento do Rio de Janeiro Crédito: Ernna Coast
A cantora Pocah comentou que teve sua festa de aniversário cancelada por um estabelecimento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 19. Em publicações feitas nos stories do Instagram e no X, antigo Twitter, a artista relatou que o caso aconteceu após ela ter enviado os convites para o local.
Pocah havia escolhido imagens do EP "A Braba É Ela", lançado por ela em setembro, para compor a arte do convite. Segundo a cantora, o lugar alegou que não queria "esse 'tipo' de festa no local". "Eu estou com um ódio tão grande. O preconceito realmente não tem fim", escreveu.
Nos storys do Instagram, a artista publicou fotos do convite, dizendo que havia se inspirado em uma estética de "funk/comunidade". "Tenho muito orgulho de onde eu vim e isso, para mim, é livramento", afirmou ela, que disse que a festa ocorrerá normalmente.
No X, Pocah escreveu que não pretende expor o nome do estabelecimento. "Capaz de darem palco, seguidores. Então eu só queria expressar minha indignação para vocês terem uma ideia de como é a nossa luta", comentou.

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