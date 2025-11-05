Novela

'Vale Tudo': Taís Araujo denunciou Manuela Dias ao compliance da Globo após discussão

Atriz alegou apagamento de Raquel na história e se queixou de como personagens negros são escritos

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 13:48

Raquel (Taís Araujo) voltou a vender sanduíches na praia após levar golpe de Odete Roitman e perder tudo Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo/Fábio

"Vale Tudo" chegou ao fim há duas semanas, mas os desdobramentos da novela ainda ecoam nos bastidores da Globo. Taís Araujo denunciou a autora Manuela Dias ao compliance da emissora. A queixa aconteceu após uma discussão entre as duas sobre como Raquel, protagonista da história, estava sendo desenvolvida.

Procuradas, Taís Araujo e a Globo não quiseram se manifestar. Manuela Dias não respondeu aos contatos feitos pela coluna. A reportagem apurou que a queixa de Taís ainda está sob investigação do setor responsável.

A celeuma começou em agosto, quando Taís procurou a autora para falar sobre sua personagem. A atriz alegou que Raquel era mais uma negra protagonista escrita para sofrer em demasia e que não estava contente com os rumos.

Taís também relatou que estava sendo pressionada por entidades do movimento negro de que faz parte. Integrantes teriam relatado a ela que se sentiam decepcionados pela forma como Raquel era retratada no folhetim.

Manuela Dias discordou, e as duas tiveram uma forte discussão de cunho profissional. Taís, no entanto, decidiu levar o relato para o compliance da Globo, com o intuito de ajudar a empresa a discutir a forma como ela retrata pessoas negras em novelas.

Houve também uma reclamação sobre como Raquel perdeu espaço no folhetim. Como a coluna mostrou em setembro, a mocinha de "Vale Tudo" aparecia em poucas cenas. Boa parte delas eram em ações de merchandising.

O fato ocorreu antes da entrevista dada à revista Quem, em agosto, quando Taís tornou pública sua insatisfação com os rumos da personagem. Chateada com a fala, Manuela Dias também entrou com queixa contra Taís no compliance da Globo, com a alegação de quebra do código ético da empresa.

Manuela ficou incomodada especialmente por Taís ter levantado a questão racial. A autora tem presença ativa no movimento negro, tendo escrito o filme "Malês", lançado no último mês de outubro nos cinemas, e que conta a história da Revolta dos Malês, considerada a maior revolta de escravizados da história do Brasil, ocorrida na Bahia em 1835.

Desde a discussão, Taís e Manuela não se falam. A pessoas próximas à atriz diz que não tem nada pessoal contra a autora. Seu objetivo é mudar a cultura dentro da empresa sobre como o negro é retratado nos seus folhetins.

Após o fim de "Vale Tudo", alguns atores mostraram descontentamento com a história. Luís Melo, o Bartolomeu, admitiu em uma entrevista que "esperava mais" da produção. A trama teve audiência satisfatória para a emissora e foi a novela de maior faturamento da história da Globo.

Este vídeo pode te interessar