Da rabanada à farofa

3 receitas de Natal para celebrar com a família

Veja como preparar pratos práticos e deliciosos para a sua ceia natalina

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 16:24

A ceia de Natal é um dos momentos mais especiais da celebração, pois reúne a família em volta da mesa para compartilhar não apenas os alimentos, mas também afeto, histórias e tradições. É nesse encontro que o clima de união se fortalece, as conversas se estendem e os laços se renovam, transformando a refeição em um símbolo de acolhimento e gratidão.

Inspirada nas tradições natalinas e na memória afetiva das ceias em família, a rabanada da prosperidade une simplicidade e sofisticação. O toque final, mel artesanal escorrido sobre a superfície dourada, não está ali por acaso: além de realçar o sabor, carrega simbolismos de prosperidade, doçura e abundância, três pilares que costumam nortear os desejos de renovação para o ano que chega.

“A rabanada é um prato que transcende gerações e desperta lembranças de infância. Quis reinterpretar essa tradição com um toque de simbolismo, trazendo o mel como um convite à partilha, à união e à doçura que todos esperamos para o novo ano”, explica o chef Fábio Santos, responsável pelos preparos no YVÁ Gastronomia.

A sobremesa, feita com pães franceses embebidos em uma mistura cremosa de leite condensado, leite integral e ovos, ganha crocância por fora, maciez por dentro e um aroma que praticamente anuncia que o Natal começou. Finalizada com açúcar, canela, mel e doce de leite, a criação é uma experiência sensorial que desperta memórias e combina perfeitamente com qualquer mesa festiva.

Abaixo, confira três receitas assinadas pelo chef para encerrar o ano com sabor, afeto e praticidade!

Rabanada da prosperidade

Ingredientes:

3 pães franceses

395 g de leite condensado

500 ml de leite integral

4 ovos

300 g de açúcar

20 g de canela em pó

400 g de farinha de rosca (5 a 6 pães franceses)

1 l de gordura vegetal

Mel e/ou doce de leite a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture o leite condensado, o leite e os ovos. Em outra tigela, combine o açúcar com a canela. Reserve a farinha de rosca em um recipiente separado. Corte os pães em fatias de cerca de 2 cm.

Passe as fatias na mistura líquida e depois na farinha de rosca. Aqueça a gordura vegetal em uma panela em fogo médio e frite as rabanadas até ficarem douradas. Passe no açúcar com canela e finalize com mel e/ou doce de leite.

Lombo recheado clássico

Ingredientes:

Lombo

1 peça de lombo suíno (1,2 kg a 1,5 kg)

Suco de 1 limão

4 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de sal

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

2 colheres de sopa de azeite

Recheio

150 g de bacon em tiras

150 g de queijo muçarela ou coalho em tiras

1 cenoura cortada em tiras (opcional)

1 cebola picada

1/2 xícara de chá de uva-passa (opcional)

1/2 xícara de chá de farofa pronta ou farinha de mandioca (opcional)

Modo de preparo:

Abra o lombo até formar um grande filé. Tempere com limão, alho, sal, páprica, pimenta-do-reino e azeite. Deixe descansar por 30 minutos (ou 4 horas na geladeira). Após, distribua os ingredientes do recheio sobre o lombo aberto e enrole como rocambole. Amarre com barbante.

Coloque em uma assadeira e leve ao forno a 200 °C por 1 hora coberto com papel-alumínio. Retire o papel-alumínio e asse por mais 20-30 minutos para dourar. Deixe descansar por 10 minutos antes de servir.

Farofa natalina

Ingredientes:

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola picada

1 xícara de chá de farinha de mandioca

1/2 xícara de chá de uva-passa ou castanhas (opcional)

Sal e salsa picada a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente a farinha de mandioca e mexa até dourar levemente. Tempere com sal e adicione a uva-passa ou as castanhas, se desejar. Finalize com salsa.

