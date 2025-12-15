Natal

Novena de Natal: significado, orações e como rezar

O encontro em comunidade ou em família para meditar a palavra nos prepara para esse momento tão especial

A novena de Natal é um tempo especial de preparação espiritual

A novena de Natal é um tempo especial de preparação espiritual que convida os fiéis a vivenciarem, de forma mais profunda, o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. Por meio da oração, da reflexão e do encontro em comunidade ou em família, esse período fortalece a fé, renova a esperança e desperta valores como a solidariedade, o amor e a partilha.

A novena de Natal é realizada nos nove dias que antecedem o dia 25 de dezembro. Durante esse período, as famílias, comunidades ou grupos religiosos costumam se reunir diariamente para momentos de oração, reflexão e leitura de trechos bíblicos que narram a espera pelo Salvador. A novena geralmente acontece em casas, igrejas ou espaços comunitários e segue um roteiro que inclui cânticos, preces, meditação do Evangelho, pedidos pessoais e agradecimentos.

Abaixo, veja as orações e como rezar a Novena de Natal!

Oração inicial (para ser rezada todos os dias)

Iniciemos nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Invoquemos a presença do Espírito Santo, para preparar os nossos corações, para que se transformem em uma manjedoura acolhedora para o Menino Jesus.

Todos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.

Oremos: Ó, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da Sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém

Cada participante apresenta as intenções.

Todos: Senhor Jesus, colocamos nossas famílias, nossa equipe, nossos amigos em Tua presença. Ajuda-nos a preparar nossa casa e nossos corações para Tua vinda. Amém.

Rezemos: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.

Oração final (para ser rezada todos os dias)

Senhor Deus, que a Tua presença nos torne mais unidos, mais fiéis e mais comprometidos com a Tua missão. Dá-nos a graça de amar como Tu nos ama e de anunciar com nossa vida o Evangelho. Abençoa nossas famílias, nossas ações e nossos corações, para que acolhamos Jesus que vem. Amém!

1. Primeiro dia: o sim de Maria

Oração inicial

Leitura da Palavra: Lucas 1, 26-38

Meditação da Palavra: Maria nos ensina a confiar no chamado de Deus mesmo sem compreender tudo. Nossa fé deve ser acolhedora como a dela.

Oração: Senhor, dá-nos um coração disponível como o de Maria, para acolher Tua vontade em nossa vida de casal, família e equipe. Amém.

Gesto concreto: fazer um gesto de entrega e confiança em Deus, como um sinal de sua disponibilidade para fazer a Sua vontade, e colocar diante do presépio.

Oração final

2. Segundo dia: José, homem de fé, silêncio e obediência

Oração inicial

Leitura da Palavra: Mateus 1, 18-25

Meditação da Palavra: neste encontro, somos chamados a confiar, assim como José acreditou e confiou nos planos de Deus.

Oração: Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti. Que sejamos fiéis em nosso compromisso como José foi com os planos de Deus.

Gesto concreto: fazer uma revisão de vida, orar e procurar silenciar mais ao longo desses dias, prestar mais atenção nas providências de Deus.

Oração final

3. Terceiro dia: visita de Maria a Isabel

Oração inicial

Leitura da Palavra: Lucas 1, 39-45

Meditação da Palavra: a visita de Maria a Isabel foi marcada pela atitude de humildade e disposição para servir e nos ensina lições valiosas. Também nos fala do poder da intervenção divina em situações aparentemente impossíveis e da importância de estar presente na vida daqueles que amamos, oferecendo ajuda, consolo e compartilhando as maravilhas que Deus realiza em nossa vida.

Oração: Senhor, abençoai nossas visitas e encontros com os outros, como a visita de Maria a Isabel foi abençoada. Que possamos ser instrumento de paz e alegria onde chegarmos.

Gesto concreto: visitar um familiar ou amigo que esteja precisando de apoio e companhia, levar uma palavra de esperança, telefonar ou enviar uma mensagem de carinho a familiares distantes.

Oração final

4. Quarto dia: caminho para Belém

Oração inicial

Leitura da Palavra: Lucas 2, 1-5

Meditação da Palavra: Maria e José são exemplos de coragem e obediência à vontade divina. A jornada deles nos ensina que, mesmo em meio a situações inesperadas e desafiadoras, devemos manter a fé e confiar que Deus age em nosso favor, guiando-nos para cumprir o Seu propósito.

Oração: ajudai-nos, Senhor, a confiar em Vossa providência, como José e Maria confiaram em Vós no caminho para Belém, e que possamos oferecer nossa manjedoura para o Menino Jesus nascer.

Gesto concreto: fazer doação de roupas ou alimentos.

Oração final

A simplicidade do nascimento de Jesus é um convite para refletirmos sobre os valores

5. Quinto dia: o nascimento de Jesus

Oração inicial

Leitura da Palavra: Lucas 2, 6-7

Meditação da Palavra: a simplicidade do nascimento de Jesus é um convite para refletirmos sobre os valores e o consumismo que marcam o constante conflito na sociedade moderna, sendo que a verdadeira alegria do Natal não está nisso, mas nos valores familiares que são amor, união , partilha, solidariedade, fé, perdão, respeito e acolhimento.

Oração: vem, Senhor Jesus! Que nossos lares sejam Teu presépio e que nossas famílias sejam sinal da Tua presença.

Gesto concreto: fazer um gesto de acolhimento e hospitalidade para alguém que esteja precisando, ou visitar uma casa de repouso de idosos ou uma casa de acolhimento a crianças e jovens.

Oração final

6. Sexto dia: os pastores

Oração inicial

Leitura da Palavra: Lucas 2, 8-20

Meditação da Palavra: apesar do medo inicial com a aparição do anjo , os pastores não fecharam os corações. Precisamos aprender a escutar e acolher o chamado de Deus em meio à rotina do dia a dia, e devemos agir em obediência e partilhar a alegria do Evangelho com os outros.

Oração: dá-nos, Senhor, um coração como dos pastores, simples e atento à Tua voz.

Gesto concreto: fazer um gesto de agradecimento para alguém que tenha feito uma diferença em sua vida de fé.

Oração final

7. Sétimo dia: a família de Nazaré

Oração Inicial

Leitura da Palavra: Lucas 2, 22-40

Meditação da Palavra: a família de Nazaré, com sua simplicidade, amor, humildade e fidelidade à vontade de Deus, é um exemplo a ser imitado por todas as famílias.

Oração: Senhor, abençoai nossas famílias e ajudai-nos a ser uma família unida e amorosa, como a Sagrada Família de Nazaré, e que nossa casa seja uma escola de amor, paciência e perdão.

Gesto concreto: ter um momento de lazer em família, sem celulares.

Oração final

8. Oitavo dia: a luz para o mundo

Oração inicial

Leitura da Palavra: João 1, 1-18

Meditação da Palavra: Jesus, o verbo divino se faz carne para habitar entre nós. Ele é a luz que brilha nas trevas, que traz vida e esperança , e quer se revelar por meio de nós com o auxílio de nossos gestos de amor, caridade e fidelidade.

Oração: Senhor, venha iluminar nosso caminho, nosso interior, nossos pensamentos, gestos e ações.

Gesto concreto: visitar ou ligar para alguém sozinho neste Natal, levando uma palavra de carinho e proximidade.

Oração final

9. Nono dia: a chegada do Salvador

Oração Inicial

Leitura da Palavra: Lucas 2, 10-14

Meditação da Palavra: hoje somos convidados a abrir o coração para a alegria do Natal, a nossa vida foi transformada, a nossa vida já não é mais a mesma, graças ao Salvador que nos visitou. A alegria nasceu! Glorifiquemos! Propaguemos essa alegria, pois é do Senhor que vem a nossa salvação.

Oração: Senhor, muito obrigado por nascer em nosso meio. Ajuda-nos a ser presépio vivo em nossas casas. Obrigado Deus pela manifestação do Seu amor e pela salvação que nos foi dada por meio de Jesus Cristo, que veio para nos purificar e nos constituir Seu povo. Amém.

Gesto concreto: montar uma cesta de Natal e doar a uma família, entidade, pastoral ou movimento que promove ações para auxílio às famílias carentes e entregar antes do Natal.

Oração final