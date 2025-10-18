'Estava escrito há 2 meses', diz autora de 'Vale Tudo' sobre final da novela

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 15:00
Manuela Dias, 48, se pronunciou sobre o último capítulo do remake de "Vale Tudo" (Globo).
A autora comentou desfecho de Odete Roitman (Debora Bloch), que diferentemente da trama original não morreu na versão atualizada. O final foi guardado a sete chaves.
"A diva é imortal. Escrevi esse final há dois meses. Uma operação primorosa de Luciana Monteiro e Paulo Silvestrini conseguiu driblar o vazamento", revelou Manuela Dias.
O capítulo foi finalizado nesta sexta-feira (17), às 19h, com o objetivo de manter a surpresa para o público. "Obrigado a todos que guardaram segredo", completou.
Manuela foi alvo de críticas após o capítulo final do remake. A escritora, que vem acumulando trabalhos de sucesso na televisão, parece não ter agradado ao público com a sequência final da trama.
A repercussão ficou em torno do destino de Odete, que foi mostrada viva, apesar de levar um tiro e ficar no chão do Copacabana Palace por um longo período.
Fãs apontaram falhas na construção narrativa, com comentários como: "Não teve sentido. Foi confuso", e críticas diretas ao roteiro: "Eu queria muito a Odete viva no final, mas Manuela Dias conseguiu estragar tudo. Pobre esse final viu". Houve também questionamentos sobre a lógica dramática, como a ausência de um legista que constatasse o óbito no local.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta