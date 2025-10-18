Desfecho

'Estava escrito há 2 meses', diz autora de 'Vale Tudo' sobre final da novela

Manuela Dias comentou desfecho da personagem Odete Roitman (Debora Bloch), que não morreu no remake, diferentemente da trama original

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 15:00

Manuela Dias, 48, se pronunciou sobre o último capítulo do remake de "Vale Tudo" (Globo).

A autora comentou desfecho de Odete Roitman (Debora Bloch), que diferentemente da trama original não morreu na versão atualizada. O final foi guardado a sete chaves.

"A diva é imortal. Escrevi esse final há dois meses. Uma operação primorosa de Luciana Monteiro e Paulo Silvestrini conseguiu driblar o vazamento", revelou Manuela Dias.

O capítulo foi finalizado nesta sexta-feira (17), às 19h, com o objetivo de manter a surpresa para o público. "Obrigado a todos que guardaram segredo", completou.

Manuela foi alvo de críticas após o capítulo final do remake. A escritora, que vem acumulando trabalhos de sucesso na televisão, parece não ter agradado ao público com a sequência final da trama.

A repercussão ficou em torno do destino de Odete, que foi mostrada viva, apesar de levar um tiro e ficar no chão do Copacabana Palace por um longo período.

Fãs apontaram falhas na construção narrativa, com comentários como: "Não teve sentido. Foi confuso", e críticas diretas ao roteiro: "Eu queria muito a Odete viva no final, mas Manuela Dias conseguiu estragar tudo. Pobre esse final viu". Houve também questionamentos sobre a lógica dramática, como a ausência de um legista que constatasse o óbito no local.

