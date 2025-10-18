"Ressuscitei Odete Roitman", brinca o ator Luis Lobianco

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 11:09
Guardar segredo sobre a não morte Odete Roitman por três semanas foi uma tortura para Luis Lobianco. Intérprete de Freitas, o ator acabou sendo o mais festejado no encontro do elenco para assistir ao último capítulo. "Pouquíssimas pessoas sabiam desse desfecho".
"Me surpreendi quando soube e tive que ficar quietinho. Queria contar, gritar... Estava no meu limite. Graças a Deus o suspense acabou".
Lobianco considerou o desfecho como um prêmio para Freitas. "Com certeza. Pra ele. Pra mim também fazer a sequência final de uma novela. Ninguém queria que Odete morresse. Eu ressuscitei Odete Roitman".
O ator conclui que Odete viva pode significar uma provável continuação da trajetória da vilã. "Acredito nisso e torço para que outras gerações possam contar uma nova história, um spin off." Será?
