Ajudou vilã a fugir

"Ressuscitei Odete Roitman", brinca o ator Luis Lobianco

Intérprete de Freitas no remake de "Vale Tudo" foi o mais festejado no encontro do elenco para assistir ao último capítulo da novela

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 11:09

Guardar segredo sobre a não morte Odete Roitman por três semanas foi uma tortura para Luis Lobianco. Intérprete de Freitas, o ator acabou sendo o mais festejado no encontro do elenco para assistir ao último capítulo. "Pouquíssimas pessoas sabiam desse desfecho".

"Me surpreendi quando soube e tive que ficar quietinho. Queria contar, gritar... Estava no meu limite. Graças a Deus o suspense acabou".

Lobianco considerou o desfecho como um prêmio para Freitas. "Com certeza. Pra ele. Pra mim também fazer a sequência final de uma novela. Ninguém queria que Odete morresse. Eu ressuscitei Odete Roitman".

Luis Lobianco interpretou Freitas no remake de Vale Tudo Crédito: Fábio Rocha/Globo

O ator conclui que Odete viva pode significar uma provável continuação da trajetória da vilã. "Acredito nisso e torço para que outras gerações possam contar uma nova história, um spin off." Será?

Este vídeo pode te interessar