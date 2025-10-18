Bombou!

Último capítulo de 'Vale Tudo' vira meme nas redes e rende piadas dos fãs; veja

Assim que o final do remake foi ao ar, fãs da novela e até quem não acompanhava a trama correram para o X (antigo Twitter) para comentar as cenas finais

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 09:46

O fim do remake de "Vale Tudo" dominou as redes sociais na noite desta sexta-feira (17). Assim que o último capítulo foi ao ar, fãs da novela e até quem não acompanhava a trama correram para o X (antigo Twitter) para comentar as cenas finais - e, claro, transformar o desfecho em uma verdadeira fábrica de memes.

A principal curiosidade do público era sobre o assassinato de Odete Roitman, mistério que marcou também a versão original de 1988. Mas, além da revelação, o que chamou a atenção foi o ritmo apressado do último episódio e a tentativa da autora Manuela Dias de amarrar diversos núcleos de uma só vez.

"O capítulo inteiro pra resolver tudo em cinco minutos", ironizou um usuário. Outro brincou: "Já é mais de 22h e não aconteceu nada de interessante nesse último capítulo". As críticas bem-humoradas se espalharam rapidamente, e até os fãs mais fiéis admitiram que esperavam um encerramento mais grandioso.

Entre as postagens mais curtidas, estava a que dizia: "O Casseta & Planeta chamaria de Tornozeleila", em referência à personagem Leila, vivida por Carolina Dieckmmann. Outro internauta escreveu: "A Paladar atendendo o Brasil inteiro com cinco funcionários, duas cocas e uma coxinha", fazendo piada com a fictícia empresa da trama.

O tom debochado também sobrou para a autora. "Espero nunca mais assistir uma novela da Manuela Dias", escreveu uma espectadora, enquanto outro comparou o episódio final a uma maratona de temas sociais tratados às pressas: "A novela no último dia querendo discutir em 1 minuto todos os assuntos que Vale Tudo devia ter abordado durante meses".

Mesmo com as críticas, o encerramento manteve "Vale Tudo" entre os assuntos mais comentados da noite. Quem tentou matar Odete Roitman no remake foi Marco Aurélio. O mistério foi solucionado na noite desta sexta-feira (17), quando o último capítulo da versão de Manuela Dias foi ao ar pela Globo. Os telespectadores descobriram que na verdade Odete sobreviveu e saiu do Brasil com ajuda do Freitas.

o casseta e planeta ia chamar de TORNOZELEILA #valetudo pic.twitter.com/i5PwiE8w8B — Danilo Sanches (@danilo_sanches) October 18, 2025

Ele estava certo: Odete está viva. https://t.co/hKcqdIhnLR — Rodrigo Molinsky (@rodrigomolinsky) October 18, 2025

VIVA A ODETE TÁ VIVA #ValeTudo pic.twitter.com/py61CInw67 — the amazing carlos (@tuitacarlos) October 18, 2025

a paladar atendendo o brasil inteiro com cinco funcionários duas cocas e uma coxinha #valetudo



pic.twitter.com/pfyYKMdGO2 — elô (@eloobritto) October 18, 2025

