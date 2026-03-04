Ex-BBB celebra papel em 'O Agente Secreto'

Famosos

Participante do BBB 15 comentou sobre a atuação em filme brasileiro indicado a quatro Oscar

4 de março de 2026

Participação de Mariza em filme que concorre ao Oscar Crédito: Reprodução Instagram @marizamoreiracomz

Mariza Moreira, 62, participante do BBB 15 (Globo), comentou sobre a atuação em "O Agente Secreto", filme brasileiro indicado a quatro Oscar.

Ela está surpresa com a repercussão de sua participação. "Toda hora tem coisa chegando, até proposta para publicidade. Fico surpresa que minha participação, mesmo sendo pontual e pequena, tenha tido tanto impacto", disse em entrevista ao jornal O Globo.

Inicialmente, ela faria apenas figuração, mas acabou ganhando um pequeno papel. "No dia da filmagem, Kleber veio até mim, disse que tinha visto meus vídeos e gostado. Ele perguntou se eu toparia reproduzir uma cena que ele viu na vida real, décadas atrás: ao sair de uma sessão de 'O Exorcista', ele presenciou uma mulher saindo da sala 'possuída'".

Obviamente, eu topei. Foi tudo de bate-pronto. Ensaiamos algumas vezes e filmamos. Eu contracenei com o Wagner Moura, mas nem consegui olhar para ele durante a cena, pois não podia olhar para ninguém. Mariza Moreira

O papel foi sua primeira oportunidade na atuação, e depois dele, surgiram mais trabalhos. "Rodei dois longas-metragens com papéis maiores, 'A Margem do rio', de Matheus Farias e Enock Carvalho, e 'O rio', de Wislam Esmeraldo e Hilton Lacerda, que devem sair este ano. Agora, estou em uma seleção para outro filme".

Mariza diz que não busca fama, algo que já experimentou ao passar pelo BBB. "Já entrei [no programa] sabendo que a exposição passaria. Eu não quero ser blogueira ou influencer, quero fazer Arte. Aquela exposição até me incomodava um pouco. Sempre tratei bem qualquer pessoa que me abordasse e fico feliz com o reconhecimento, mas gosto de ser comum".

Onze anos após participar do reality, ela segue acompanhando e opina sobre a edição atual. "Gosto muito de Ana Paula, do Juliano e da Samira. Da Milena eu gostava mais, agora estou com algumas poucas restrições. O Babu se queimou, né? Entrou muito bem, estava adorando ele, mas depois A verdade é que ficamos muito sem referência lá dentro".

Você só conta com a sua ética e a sua moral. Não adianta você perguntar as coisas para os outros porque eles estão querendo te derrubar. Todo mundo está ali para ganhar sozinho. Não dá para confiar em ninguém. Mariza Moreira

No BBB 15, Mariza foi a nona eliminada. Cézar Lima foi o vencedor da edição. Amanda Djehdian e Fernando Medeiros ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

