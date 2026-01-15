Editorias do Site
Morre aos 55 anos Arlindo Souza, conhecido como o Popeye Brasileiro

Pernambucano ficou famoso ao mudar corpo com óleo mineral. Sua aparência chamava a atenção e o levou a programas de TV

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 09:54

Arlindo de Souza, o
Arlindo de Souza, o "Montanha", também conhecido como o "Popeye brasileiro" Crédito: Reprodução/Facebook @arlindoanomali

Arlindo de Souza, mais conhecido como Arlindo Anomalia ou Popeye Brasileiro, faleceu aos 55 anos em Pernambuco. A notícia foi divulgada nesta quarta-feira (14) por meio de suas redes sociais.

Sua notoriedade surgiu após ele modificar seu corpo com a aplicação de óleo mineral, especialmente nos braços -uma prática considerada arriscada. Sua aparência chamou a atenção do público e resultou em convites para programas de televisão, tornando-o uma figura conhecida em todo o país.

Arlindo passou a maior parte de sua vida em Olinda, onde trabalhava com atividades informais. De acordo com familiares, sua busca por um corpo cada vez maior começou na juventude, impulsionada pela paixão pela musculação. A causa da morte nao foi informada.

