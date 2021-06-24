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#FreeBritney

Britney Spears quebra o silêncio em audiência de tutela: "Raiva"

As finanças e assuntos pessoais da estrela de 39 anos têm sido gerenciados pelo pai Jamie Spears desde que ela teve um colapso nervoso em público há mais de uma década, o que fez com que nos últimos anos milhares de fãs lançassem a campanha online #FreeBritney

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 08:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jun 2021 às 08:30
A cantora Britney Spears
A cantora Britney Spears Crédito: Instagram/britneyspears
Depois de anos de silêncio sobre o assunto, Britney Spears, 39, finalmente falou, nesta quarta-feira (23), sobre sua tutela durante uma audiência sobre a ação que move contra o pai James Spears, seu tutor desde 2008. Ela não compareceu pessoalmente, mas ligou para discutir sua situação legal com o tribunal.
No início, Britney se opôs ao fechamento da audiência ao público. "Eles fizeram um bom trabalho explorando minha vida", disse ela, conforme relatado por Nancy Dillon do New York Daily News . "[Deve] ser uma audiência pública e eles devem ouvir e ouvir o que tenho a dizer."
Ela disse ao tribunal que se sentiu "escravizada" por seu pai, Jamie Spears. "Estou com tanta raiva que não consigo dormir e estou deprimida", disse ela, de acordo com Entertainment Tonight . "Eu quero ser ouvida. Eu quero mudanças e quero mudanças no futuro. Eu mereço mudanças", disse a cantora.
"Eu só quero minha vida de volta. Já se passaram 13 anos e é o suficiente. É o suficiente e não faz sentido algum. Acabei. Eu quero processar minha família, para ser totalmente honesta com você".
Britney disse ainda ao tribunal que deseja ter mais filhos, mas foi impedida de fazê-lo. "Eu tenho um DIU em meu corpo agora que não me deixa ter um bebê e não me deixam ir ao médico para retirá-lo", disse ela. "Eu quero poder me casar e ter um filho. Disseram-me com a tutela que eu não era capaz de me casar e ter um filho".
As finanças e assuntos pessoais da estrela de 39 anos têm sido gerenciados pelo pai Jamie Spears desde que ela teve um colapso nervoso em público há mais de uma década, o que fez com que nos últimos anos milhares de fãs lançassem a campanha online #FreeBritney.
Spears raramente falou de forma direta sobre o assunto em todos esses anos, mas terá a oportunidade com a juíza Brenda Penny por meio de videoconferência nesta quarta-feira. "Britney quer se dirigir ao tribunal diretamente", informou seu advogado Samuel Ingham em abril, sem especificar os motivos por trás do pedido da cantora.

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Espera-se que Spears queira abordar os termos de sua tutela e, especificamente, o papel de controle do seu pai, com quem ela tem um relacionamento difícil. Ela entrou com um pedido no ano passado para retirá-lo da tutela e ter poder exclusivo sobre seus bens a uma instituição financeira.Seu advogado nomeado pelo tribunal disse que ela estava "com medo" de seu pai.

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