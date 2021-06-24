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Polêmica!

Eddie Deezen, ator de "Grease", é acusado de assédio por garçonete

O artista rebateu a acusação, dizendo que a mulher teria cometido bullying virtual
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jun 2021 às 14:26

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 14:26

 O ator Eddie Deezen, de 64 anos, conhecido por estar em filmes como "O Expresso Polar" (2014) e "Grease: Nos Tempos da Brilhantina" (1978), recebeu acusações de assédio e comportamento misógino por uma garçonete em Cumberland, no estado de Maryland, nos Estados Unidos.
A garçonete, que se chama Kara Lashbaugh, compartilhou as explicações publicadas pelo ator, em seu Twitter. Na declaração Deezen fala como ela fica bonita e sexy com os cílios postiços e que gostava de olhar para ela e mandar bilhetes junto de gorjetas, que seriam de até US$ 20, cerca de R$ 100.
O ator Eddie Deezen ficou conhecido por seu papel em
O ator Eddie Deezen ficou conhecido por seu papel em "Grease" Crédito: Reprodução / Instagram @vendettachu
"Eddie Deezen é um nojento de merda que vem ao meu trabalho pelo menos uma vez por semana, liga e pergunta a outros servidores sobre minha agenda, e se ele vem e eu não estou usando maquiagem, ele sai", escreveu a garçonete que ainda ressaltou que ele publicou a confissão em seu Facebook.
Lashbaugh disse ao TMZ que ainda não prestou queixa à polícia, mas pretende se encontrar com um advogado para decidir quais medidas irá tomar. O ator, por sua vez, acusa a garçonete de ter cometido bullying virtual e de espalhar boatos que causaram seu banimento de alguns restaurantes na cidade.

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Adam Hishfield, o advogado do ator, contou que Deezen sente que sua vida está em perigo após o cyberbullying. O ator alega que passou a receber mensagens violentas de amigos e apoiadores da garçonete, e diz que ela só quer seus 15 minutos de fama ao acusá-lo, porque ele é "uma pessoa bastante conhecida."
A polícia afirma que se Deezen realmente esteja se sentindo ameaçado, ele precisa entrar com um pedido de medida protetiva.

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