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Mestre do Sabor: seis chefs garantem vaga para fase Na Peneira

Pedro Barbosa, Rodrigo Guimarães, Diogo Sabião, Carol Francelino, Danilo Takigawa e Cadu Moura levaram a melhor no duelo mata-mata
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jun 2021 às 14:33

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 14:33

Os chefs Pedro Barbosa, Rodrigo Guimarães, Diogo Sabião, Carol Francelino, Danilo Takigawa e Cadu Moura levaram a melhor no duelo mata-mata desta nova fase do "Mestre do Sabor" e avançaram diretamente para a fase "Na Peneira". Com isso, ganham descanso na próxima semana quando os perdedores disputam uma única vaga na repescagem.
As duplas foram definidas por sorteio, mas Ana Carolina Garcia teve o direito de ser a primeira a escolher com quem iria duelar e escolheu Pedro Barbosa. Ela ganhou a vantagem ao ter seu prato escolhido como o melhor da última "Batalha dos Cucas".
Batista e Claude Troisgros, apresentadores do reality Mestre do Sabor
Batista e Claude Troisgros, apresentadores do reality Mestre do Sabor Crédito: Isabella Pinheiro/Globo
As duplas seguintes foram Rodrigo Guimarães, que foi sorteado, e escolheu Vitória Gasques como dupla. Diogo Sabião escolheu Aline Guedes. Carol Francelino duelou com Pedro Franco. Bruna Martins escolheu Danilo Takigawa. Cadu Moura e Bia Pimentel sobraram e formaram a última dupla.
Cada chef escolheu um número no telão, que correspondia aos dois ingredientes obrigatórios que deveriam ser usados pela dupla nos pratos. A prova tinha duração de 40 minutos. Mas todos os participantes tiveram que usar mortadela como ingrediente obrigatório e "estrela" do prato. A prova tinha duração de 40 minutos.

CANDIDATOS NA DISPUTA

Leo Paixão é o mestre que chega a esta fase do programa com mais candidatos, cinco no total: Aline Guedes, Bruna Martins, Cadu Moura, Carol Francelino e Pedro Barbosa. Ele é seguido de Rafa Costa e Silva, com quatro: Ana Carolina Garcia, Danilo Takigawa, Diogo Sabião e Rodrigo Guimarães. Kátia Barbosa tem três concorrentes na disputa: Bia Pimentel, Pedro Franco e Vitória Gasques.
"Estamos na metade da competição e os cozinheiros estão já prontos para enfrentar o que vem pela frente. Eles já conhecem a cozinha, já conhecem todos os concorrentes, já se acostumaram com as câmeras, que no início deixam eles muito nervosos", diz chef e apresentador do programa Claude Troisgros.

CRÍTICA

Questionado sobre uma crítica feita ao "Mestre do Sabor" de que os pratos apresentados no reality são de difícil execução para o público, o chef afirmou que há receitas de todos os tipos, "algumas mais caseiras, outras mais técnicas".
"Estamos em um reality de gastronomia chamado 'Mestre do Sabor', e tudo é permitido...Prevalece o sabor, independentemente de ser uma cozinha fácil ou difícil. Os produtos trabalhados fazem parte da cultura gastronômica brasileira", afirma.

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