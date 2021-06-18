Ju Lima é a sexta eliminada do programa "Mestre do Sabor"

A chef mineira Ju Lima, 26, foi a sexta eliminada da terceira temporada do "Mestre do Sabor". Ela teve seu arroz caldoso de cordeiro na cerveja com salada de cogumelos escolhido como o pior prato na prova que valia a permanência no reality show culinário da Globo.
A eliminada fazia parte do time de Rafa Costa e Silva e agradeceu pela oportunidade. Ela foi selecionada para a competição após chamar a atenção dos jurados com um chouriço grelhado com farofa de licuri.
No programa exibido nesta quinta-feira (17), a fase "Na Pressão" chegou à sua última etapa, em uma prova que promoveu uma mistura culinária. Ana Carolina Garcia fez uma barriga de porco com caramelo salgado e salada refrescante que foi eleito o melhor prato pelos jurados.
Com isso, Ana Carolina ganhou uma vantagem na próxima fase do reality show culinário com os participantes disputando a vaga um com o outro pela permanência na competição.
BRASIL X JAPÃO
Na primeira parte do programa de quinta-feira (17), os participantes disputaram a prova do Menu Confiança. Os times tiveram que conectar a culinária brasileira à japonesa e Leo Paixão levou a melhor pela terceira vez, desempatando a disputa com a equipe de Rafa Costa e Silva e imunizando sua equipe da prova eliminatória. Kátia Barbosa venceu a prova.