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Reality show

Ju Lima é a sexta eliminada do programa "Mestre do Sabor"

A chef teve seu arroz caldoso de cordeiro na cerveja com salada de cogumelos escolhido como o pior prato na prova que valia a permanência no programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jun 2021 às 14:04

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 14:04

A chef mineira Ju Lima, 26, foi a sexta eliminada da terceira temporada do "Mestre do Sabor". Ela teve seu arroz caldoso de cordeiro na cerveja com salada de cogumelos escolhido como o pior prato na prova que valia a permanência no reality show culinário da Globo.
A eliminada fazia parte do time de Rafa Costa e Silva e agradeceu pela oportunidade. Ela foi selecionada para a competição após chamar a atenção dos jurados com um chouriço grelhado com farofa de licuri.
Ju Lima, participante eliminada do reality Mestre do Sabor
Ju Lima competiu no time de Rafa Costa e Silva Crédito: Fabio Rocha/Globo
No programa exibido nesta quinta-feira (17), a fase "Na Pressão" chegou à sua última etapa, em uma prova que promoveu uma mistura culinária. Ana Carolina Garcia fez uma barriga de porco com caramelo salgado e salada refrescante que foi eleito o melhor prato pelos jurados.
Com isso, Ana Carolina ganhou uma vantagem na próxima fase do reality show culinário com os participantes disputando a vaga um com o outro pela permanência na competição.

BRASIL X JAPÃO

Na primeira parte do programa de quinta-feira (17), os participantes disputaram a prova do Menu Confiança. Os times tiveram que conectar a culinária brasileira à japonesa e Leo Paixão levou a melhor pela terceira vez, desempatando a disputa com a equipe de Rafa Costa e Silva e imunizando sua equipe da prova eliminatória. Kátia Barbosa venceu a prova.

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