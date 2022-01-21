Elza Soares gravou DVD dois dias antes de morrer e tem disco político inédito

A cantora Elza Soares Crédito: Divulgação

Elza Soares, que cantava sobre querer cantar até o fim, gravou um DVD de memórias dois dias antes de morrer nesta quinta-feira, de acordo com Pedro Loureiro, empresário da cantora, e Mestre da Lua, seu percussionista há cinco anos.

Elza deixou também dois documentários sobre sua vida e obra, além de um disco de inéditas sobre a crise política brasileira. Os lançamentos estão previstos para os próximos meses, a partir de março, ainda segundo o empresário.

O primeiro lançamento será o DVD. Previsto para março, é uma coletânea dos maiores sucessos da carreira de Elza. Ao todo, 16 músicas fizeram parte do repertório das gravações, que ocorreram entre segunda e terça-feira no Theatro Municipal de São Paulo.

Já o álbum, previsto para agosto, trata dos "flagelos políticos que enfrentamos no momento", nas palavras do empresário. "Elza queria lançar este álbum antes da eleição presidencial, e a vontade dela será cumprida."

As cenas captadas no Municipal ainda farão parte de uma série documental do Globoplay, que será lançada em junho, sobre a vida da cantora. Há ainda outro documentário em produção, este ainda sem local de estreia, mas previsto para o segundo semestre.

À reportagem, Mestre da Lua relembrou seus últimos dias com Elza. "Planejávamos gravar este DVD desde o início da pandemia, mas acabamos protelando. Quando a gente conseguiu, ela logo nos deixou. Mas foi um grande privilégio, porque ela estava bem, feliz para caramba, se entregando de corpo e alma."