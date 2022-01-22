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Família Real

Príncipe William brinca com Kate Middleton que não quer ter mais filhos

Duquesa segurava um bebê no colo em visita real a hospital na Inglaterra
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 08:35

Príncipe William e a esposa Kate Middleton
Príncipe William e a esposa Kate Middleton Crédito: Reuters/Folhapress
O príncipe William, 39, provocou sua esposa, Kate Middleton, 40, sobre não querer mais filhos e pediu para ela não levar uma criança que pegou no colo durante compromisso real no Clitheroe Community Hospital em Lancashire, Inglaterra, na quinta (20), segundo o Page Six.
"Não dê mais ideias à minha esposa!" William brincou com os funcionários enquanto eles observavam Kate embalando um bebê em seus braços. Quando Kate devolveu a menina aos pais, o marido acrescentou: "Não a leve com você".
O casal real se casou em abril de 2011 e tem filhos como o príncipe George, 8, a princesa Charlotte, 6, e o príncipe Louis, 3.
Kate já havia revelado que o duque de Cambridge não querer mais filhos, dizendo ao fã real Josh Macpalce em 2020: "Acho que William não quer mais".
Isso não quer dizer que o herdeiro do trono não goste da paternidade, expondo seu crescimento pessoal desde que se tornou pai.
"Estou muito mais emocionado do que costumava ser", disse William no documentário de TV britânico "When Ant and Dec Met The Prince: 40 Years of the Prince's Trust".
"Eu nunca costumava ficar muito nervoso ou preocupado com as coisas. Mas agora as pequenas coisas, você melhora um pouco mais, você é afetado pelo tipo de coisa que acontece ao redor do mundo ou o que quer que seja muito mais, eu acho, como pai."
"Só porque você percebe o quão preciosa é a vida e coloca tudo em perspectiva. A ideia de não estar por perto para ver seus filhos crescerem [é horrível]", acrescentou, que perdeu a mãe, a princesa Diana, aos 15 anos.
Kate também reconheceu as complexidades da paternidade desde que se tornou mãe."Pessoalmente, tornar-se mãe tem sido uma experiência muito gratificante e maravilhosa. No entanto, às vezes também tem sido um grande desafio, mesmo para mim que tenho apoio em casa que a maioria das mães não tem", disse em 2017.
A duquesa falou que ser mãe é algo cheio de emoções complexas de alegria, exaustão, amor e preocupação, todos misturados. "Sua identidade fundamental muda da noite para o dia. Você para de pensar em si mesma principalmente como um indivíduo para, de repente, ser mãe, em primeiro lugar. E, no entanto, não há um livro de regras, certo ou errado, você só precisa fazer as pazes e o melhor que puder para cuidar de sua família."

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