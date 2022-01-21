Maíra Cardi explica ausência nas redes e lamenta internação da filha

Arthur Aguiar com a esposa Mayra Cardi a a filha Sophia Cardi Aguiar Crédito: Instagram/@arthuraguiar

A empresária e influenciadora Maíra Cardi, 38, explicou o seu sumiço nas redes sociais nesta quinta (20), mesmo dia em que o marido Arthur Aguiar, 33, entrou no Big Brother Brasil 2022 (Globo). Segundo ela, a filha do casal Sophia, 3, passou a noite hospitalizada.

"Desculpa a ausência hoje, um dia tão importante para nós! A entrada do Arthur que já os dá tanto orgulho. A Sophia passou a noite e a manhã na UTI", disse Cardi em uma postagem de texto no Instagram. "Tinha decidido não contar nada por aqui e deixar mais essa batalha como nossa, mas diante de uma forte oração me veio à resposta que essa batalha é nossa!", completou.

Cardi disse acreditar que "crianças são frágeis e absorvem toda a maldade", e não deu detalhes sobre o atual estado de saúde da filha. Ela ainda pediu que os seus seguidores rezassem por elas. "Peço a todos que creem em Deus que nos seguem, que coloquem a nossa família em oração e proteção intensa".

A esposa de Arthur Aguiar finalizou a mensagem dizendo: "Precisaremos muito da oração de todos esses 3 meses! Obrigada". Na última segunda-feira (17), data em que o BBB 22 estreou oficialmente, Maíra Cardi ficou decepcionada ao descobrir --junto com o público-- que o marido não entraria devido ao seu diagnóstico positivo para a Covid-19.

Com a torcida preparada, Cardi reuniu amigos e familiares para assistir Aguiar na televisão, o que não aconteceu. "Tô arrasada. A gente se arrumou, fizemos camisetas, almofadas, copos, estou arrasada e não posso negar. Não vou fingir que está tudo bem, não está. Achei que ia maratonar a madrugada, tá? Eu no fundo senti que ele era um dos 'covidados'. Aqui em casa a galera toda pegou Covid menos eu", lamentou na ocasião.

Nesta semana, Maíra Cardi participou do programa "BBB: A Eliminação" que foi ao ar na quarta-feira (20) no canal pago Multishow. Na ocasião, ela foi entrevistada pelos apresentadores da atração, Ana Clara e Bruno de Luca, e comentou sobre o momento que vive com o marido no confinamento.

Com menos de 24 horas no programa, Arthur Aguiar já falou abertamente sobre seu casamento com Maíra Cardi e a filha Sophia. Em sua apresentação aos outros participantes da casa, o cantor e ator afirmou que se perdeu "como artista e como ser humano" durante um tempo da sua vida, e admitiu os erros. "Errei muito, e espero sair uma pessoa muito melhor do que entrei".