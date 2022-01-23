Músico do Sorriso Maroto perde instrumento musical em viagem ao ES

Baixista e diretor musical André Ricardo, do Sorriso Maroto Crédito: Arquivo pessoal/redes sociais

O baixista e diretor musical André Ricardo, do Sorriso Maroto, perdeu um instrumento musical - um baixo - durante uma viagem ao Espírito Santo . O fato foi relatado por um dos componentes do grupo, Sérgio Júnior, em suas redes sociais.

O instrumento, um baixo Warwick Streamer LX, 6 cordas, Alemão 90", configuração Mec, original, estava armazenado em um case (maleta para instrumentos musicais) de fibra preta. Na mensagem, Sérgio Júnior destaca que, embora seja um instrumento raro e de edição limitada, o “seu valor sentimental é maior para o músico André”.

A perda aconteceu durante uma viagem de ônibus feita pelo grupo, que seguia para São Mateus . O trajeto aconteceu neste sábado (22), logo após deixarem o Aeroporto de Vitória. No caminho, nas imediações de Linhares , o bagageiro do ônibus se abriu e o case com o instrumento caiu.

“Sem que o motorista pudesse perceber de imediato, o bagageiro do ônibus se abriu deixando cair um case de fibra preto com este baixo Warwick Streamer LX, 6 cordas, Alemão 90". Configuração Mec, todo original do nosso baixista e diretor musical André”, relata Sérgio.

Eles chegaram a retornar pela mesma rodovia, mas não conseguiram localizar o instrumento. E pedem a ajuda da população para localizá-lo. “Se alguém tiver alguma informação sobre esse instrumento, pedimos encarecidamente que entre em contato por algum dos telefones abaixo.”

Qualquer informação sobre a localização do instrumento pode ser passada aos músicos nos seguintes números: