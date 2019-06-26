Sorriso Maroto, Fundo de Quintal e Diogo Nogueira neste sábado (29/06)

SHOW
Fundo de Quintal
Abertura com DJ Gão, Batucadaboa, Sambasim, Jr Caprichosos, Leqsamba e Dudu Fantasia. Às 17h. Recreio dos Olhos. Av. Coronel José Martins de Figueiredo, 575, Maruípe, Vitória. Entrada: de R$ 44 (pista/ meia) a R$ 154 (camarote/ inteira). Informações: (27) 99967-2816.
Garage Fuzz e Zander
Abertura com Envolto. Às 22h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (promocional). Informações: (27) 98116-3325.
Sorriso Maroto
Às 22h. Matrix Music Hall. Rua Rio Branco, 2, Jardim Botânico, Cariacica. Ingressos: de R$ 40 (meia/ pista) a R$ 120 (inteira/ camarote). Informações: (27) 3336-4776.
CONCERTO
Tributo a Michael Jackson
Concerto da Camerata Sesi, sob a regência do maestro Leonardo David. Às 20h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.
FESTIVAL
Arraiá do Degusta
Com Havengar e Dona Fran. Às 19h30. Estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.
XIX Festival Ítalo-Germânico
Shows com Os Germanos, Sambô e Falamansa. Às 19h30. Pátio da Italemanha. Av. Arthur Haese, Centro, Marechal Floriano. Entrada gratuita.
28ª Festa do Imigrante Italiano
Com Lucas Lucco. Às 20h. Parque de Exposições e Eventos Frei Estevão Corteletti. Santa Teresa. Entrada: R$ 35 (pista/ meia); R$ 70 (pista/ inteira). Informações: (27) 3259-1844.
Jardins Jazz Festival
Com Combo Ufes e Maíra Freitas. Às 19h. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Festa de Cachoeiro 2019
Shows com SambAdm e Diogo Nogueira. Às 18h. Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa. Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: 1kg de alimentos. Informações: (28) 3155-5359.
Meat Beer
Com Fixer e Usados e Semi Novos. Às 19h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-1000.
BALADA
Barrerito Chopperia
Com Richard Viana. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.
Fluente
Baixaria, com pocket show de Pepita. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 3311-5216.
Bolt
Baile do Fibonacci. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Keep On Oldies. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros nascidos até 31/12/1989); R$ 10 (após os 100 primeiros/ até 0h); R$ 15 (após 0h). Informações: (27) 3019-8178.
Spellunca Music House
Tributo a Capital Inicial, com Capital Inicial e abertura com Angelo Gonçalves. Às 21h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10.
Vitrine Music Bar
Balada Vitrine, com Léo Lima, Cláudio Ponttes e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Wanted Pub
“Noite do Chapéu” com Bianca Védova e Pedro & Lucas. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Wood’s Vitória
Com Manoel Jr, Victor Valle e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
FESTA
Arra Yeah!
Festa do Bloco do Sargento Pimenta. Às 21h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 22 (meia); R$ 44 (inteira).
Fogo nos Fascistas - Festa Hellnina
Com shows de Test, Edax, Whatever Happened to Baby Jane e Dhumavati. Às 19h. Bar do Mãozinha. Av. Fernando Ferrari, 560, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.
Forró de Vila Velha
Com Trio Classe A. Às 22h. Jura's Bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 98886-9755.
Arraiá Jequitibá
Arraiá beneficente com show do trio de Forró das Dunas. Às 16h. Jequitibá Residência Assistida. Rua Thereza Zanoni Caser, 355, Pontal de Camburi, Vitória. Entrada: R$ 5 mais um agasalho para o Asilo de Idosos de Vitória.
Stoked
Com Bero Costa, Dan Abranches, Renan Burlamaqui, Sofia Bellucio, Pelados e DJ Maholic. Às 16h. Quintal da Enseada. Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 64, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 40 (2º lote).
MÚSICA AO VIVO
Rogerinho do Cavaco
Às 12h30. Salino Restaurante. Rua Joaquim Pereira de Almeida, 40, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.
Marcus Macedo
Variado. Às 12h. Moqueca Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Às 20h. Moqueca Bar e Restaurante. Rua Humberto Pereira, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3339-6509.
Tributo a Paulinho da Viola e outros sambas
Com Luiz Paulo, Josué Ramos, Bruno Souza, Rodrigo Nogueira e Denal. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Sol Pessoa e Banda
Samba de raiz. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Emerson Arsy & O Quartinho
Às 20h. El Libertador. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3025-1516.
Latifa
MPB. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.
LITERATURA
Encontro do Clube do Livro
14h. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.
TEATRO
Hermanoteu na Terra de Godah
Às 19h e às 21h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos esgotados