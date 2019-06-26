Sorriso Maroto, Fundo de Quintal e Diogo Nogueira neste sábado (29/06)

SHOW

Fundo de Quintal

Abertura com DJ Gão, Batucadaboa, Sambasim, Jr Caprichosos, Leqsamba e Dudu Fantasia. Às 17h. Recreio dos Olhos. Av. Coronel José Martins de Figueiredo, 575, Maruípe, Vitória. Entrada: de R$ 44 (pista/ meia) a R$ 154 (camarote/ inteira). Informações: (27) 99967-2816.

Zander Crédito: Marina Melchers

Garage Fuzz e Zander

Abertura com Envolto. Às 22h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (promocional). Informações: (27) 98116-3325.

Sorriso Maroto Crédito: Marcos Hermes

Sorriso Maroto

Às 22h. Matrix Music Hall. Rua Rio Branco, 2, Jardim Botânico, Cariacica. Ingressos: de R$ 40 (meia/ pista) a R$ 120 (inteira/ camarote). Informações: (27) 3336-4776.

CONCERTO

Orquestra Camerata Sesi Crédito: Victor De Pra/Divulgação

Tributo a Michael Jackson

Concerto da Camerata Sesi, sob a regência do maestro Leonardo David. Às 20h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

FESTIVAL

Dona Fran Crédito: Tato Vilanova/ Divulgação

Arraiá do Degusta

Com Havengar e Dona Fran. Às 19h30. Estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.

Banda Falamansa Crédito: Thiago Rodrigues/Divulgação

XIX Festival Ítalo-Germânico

Shows com Os Germanos, Sambô e Falamansa. Às 19h30. Pátio da Italemanha. Av. Arthur Haese, Centro, Marechal Floriano. Entrada gratuita.

O cantor Lucas Lucco Crédito: Marcel Bianchi

28ª Festa do Imigrante Italiano

Com Lucas Lucco. Às 20h. Parque de Exposições e Eventos Frei Estevão Corteletti. Santa Teresa. Entrada: R$ 35 (pista/ meia); R$ 70 (pista/ inteira). Informações: (27) 3259-1844.

Jardins Jazz Festival

Com Combo Ufes e Maíra Freitas. Às 19h. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Diogo Nogueira Crédito: Rogerio Von Kruger

Festa de Cachoeiro 2019

Shows com SambAdm e Diogo Nogueira. Às 18h. Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa. Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: 1kg de alimentos. Informações: (28) 3155-5359.

Meat Beer

Com Fixer e Usados e Semi Novos. Às 19h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-1000.

BALADA

Barrerito Chopperia

Com Richard Viana. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.

Pepita Crédito: Iudi Richele

Fluente

Baixaria, com pocket show de Pepita. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 3311-5216.

Bolt

Baile do Fibonacci. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

Keep On Oldies. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros nascidos até 31/12/1989); R$ 10 (após os 100 primeiros/ até 0h); R$ 15 (após 0h). Informações: (27) 3019-8178.

Spellunca Music House

Tributo a Capital Inicial, com Capital Inicial e abertura com Angelo Gonçalves. Às 21h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10.

Leo Lima Crédito: Blue Films

Vitrine Music Bar

Balada Vitrine, com Léo Lima, Cláudio Ponttes e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

Pedro e Lucas Crédito: André Leão

Wanted Pub

“Noite do Chapéu” com Bianca Védova e Pedro & Lucas. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Wood’s Vitória

Com Manoel Jr, Victor Valle e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

FESTA

Arra Yeah!

Festa do Bloco do Sargento Pimenta. Às 21h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 22 (meia); R$ 44 (inteira).

Fogo nos Fascistas - Festa Hellnina

Com shows de Test, Edax, Whatever Happened to Baby Jane e Dhumavati. Às 19h. Bar do Mãozinha. Av. Fernando Ferrari, 560, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.

Forró de Vila Velha

Com Trio Classe A. Às 22h. Jura's Bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 98886-9755.

Arraiá Jequitibá

Arraiá beneficente com show do trio de Forró das Dunas. Às 16h. Jequitibá Residência Assistida. Rua Thereza Zanoni Caser, 355, Pontal de Camburi, Vitória. Entrada: R$ 5 mais um agasalho para o Asilo de Idosos de Vitória.

Dan Abranches Crédito: Julia Pavin/ Divulgação

Stoked

Com Bero Costa, Dan Abranches, Renan Burlamaqui, Sofia Bellucio, Pelados e DJ Maholic. Às 16h. Quintal da Enseada. Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 64, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 40 (2º lote).

MÚSICA AO VIVO

Rogerinho do Cavaco

Às 12h30. Salino Restaurante. Rua Joaquim Pereira de Almeida, 40, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.

Marcus Macedo

Variado. Às 12h. Moqueca Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Às 20h. Moqueca Bar e Restaurante. Rua Humberto Pereira, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3339-6509.

Tributo a Paulinho da Viola e outros sambas

Com Luiz Paulo, Josué Ramos, Bruno Souza, Rodrigo Nogueira e Denal. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Sol Pessoa e Banda

Samba de raiz. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.

Emerson Arsy & O Quartinho

Às 20h. El Libertador. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3025-1516.

Latifa

MPB. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

LITERATURA

Encontro do Clube do Livro

14h. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.

TEATRO

Hermanoteu na Terra de Godah