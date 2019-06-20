Sorriso Maroto faz primeiro show em Vitória após o retorno do vocalista

“Há males que vêm para o bem”. Assim o vocalista Bruno Cardoso resume os tristes momentos que passou quando ficou afastado da banda Sorriso Maroto após um problema no coração. De volta à ativa desde agosto do ano passado, o vocalista faz show em Vitória, no dia 21 de junho, no Embrazado, na Praia do Canto. O primeiro na capital após o hiato de mais de seis meses.

“Apesar de todo o estresse emocional, no final o saldo é mega positivo. Isso trouxe uma vontade de seguir em frente e continuar produzindo. Como unidade de banda trouxe um ponto de equilíbrio importante. Depois da tempestade conseguimos enxergar e ter essa consciência de que o Brasil está doido para curtir novo trabalho, então, vamos continuar levando nossa mensagem. Me sinto na dívida com os fãs” , diz Bruno em entrevista ao Gazeta Online.

O Sorriso Maroto traz para Vitória a turnê baseada no projeto “Sorriso Maroto Ao Cubo, Ao Vivo, Em Cores”. No repertório, Bruno promete cantar músicas do novo trabalho, como “50 Vezes”, “Escondido dos Seus Pais”, “Me Arrependi” e “Reprise”, além de grandes sucessos como “Assim Você Mata o Papai”, “Dependente”, “1 Metro e 65”, Futuro Prometido e “Guerra Fria”.

Todo o novo DVD foi registrado por câmeras de aparelhos celulares, o que mostra o interesse da banda em conectar com os fãs. “Nós vivemos um momento de transição. Saímos de um formato tradicional que reinou durante algum tempo, e ninguém sabia ao certo qual rumo as coisas iam tomar. Teve a época da pirataria e agora o streaming. Acho as coisas se acertaram. Os players têm uma importância nesse novo formato de consumo. As pessoas podem buscar toda a discografia, isso é muito bom. Por isso, queremos trazer os fãs para dentro das plataformas”, afirma o vocalista.

HISTÓRIA

O Sorriso Maroto surgiu em 1997 formado por Bruno, Cris Oliveira , Sérgio Jr. Desde 2001, com seu álbum de estreia, tornou-se uma das bandas mais tocadas nas rádios e queridas entre os fãs.

A banda viu o samba e o pagode perderem espaço para ritmos como funk e sertanejo, mas participou dessa volta por cima que trouxe à cena novos nomes como Ferrugem e Dilsinho, artista que, aliás, é produzido por Bruno e Lelê (também do Sorriso Maroto). Os dois jovens da nova geração participaram do novo DVD. Ferrugem canta “Me Arrependi” e Dilsinho está em “50 Vezes”.

“Dilsinho é um cara que eu produzo, faço a parte musical, e consigo falar o quão prazeroso é poder somar e ver dar certo esse crescimento dele. Com o Ferrugem também existe uma troca sincera. Isso é muito importante porque engrandece o gênero e favorece até quem já está há algum tempo na cena, nos faz oxigenar o nosso próprio trabalho”, conclui Bruno.

SERVIÇO

Quando: dia 21 de junho, às 21h.

Onde: Embrazado. Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória

Ingressos: R$ 80 (meia) e R$160 (inteira). Ingressos à venda nas lojas Maverick’s, La Vitta Saladeria e no site www.superticket.com.br