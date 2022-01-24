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Maíra Cardi se revolta ao ver Arthur Aguiar comendo pão ao vivo no "BBB 22"

Mulher do ator se diz 'empresária do emagrecimento' e o preparou para o reality
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 08:22

Arthur Aguiar com a esposa Mayra Cardi a a filha Sophia Cardi Aguiar
Arthur Aguiar com a esposa Mayra Cardi a a filha Sophia Cardi Aguiar Crédito: Instagram/@arthuraguiar
Arthur Aguiar caiu em tentação durante a participação dele no BBB 22 (Globo). Pelo menos na visão da mulher dele, Maíra Cardi, que ficou revoltada ao vê-lo pelo pay-per-view do programa realizando uma atividade bastante corriqueira para a grande maioria das pessoas: comer pão.
"Amor, você não podia ter comido pão!", disse ela em um vídeo publicado nas redes sociais. "Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho. Nove quilos se foram à toa. Trinta dias batalhando nesse corpinho para estar aí bonito, à mostra, para todo o Brasil ver. E você comeu pão! Não faça isso."
Cardi se apresenta como "empresária do emagrecimento". A ex-BBB vende um programa que envolve cardápios e treinamentos personalizados, além de "acolhimento especial 24 horas" por meio da internet. Nas redes sociais, costuma dar dicas sobre o assunto.
A reação de Cardi divertiu os internautas, que capturaram o vídeo e divulgaram em outras redes sociais. "Agora eu entendo porque o Arthur está numa vibe tão tranquila dentro do programa, está livre", brincou um internauta. "Eu acho que ela fez uma brincadeira e vou continuar acreditando nisso porque caso contrário isso me deixaria muito perturbada", comentou outra.

TRAIÇÃO

No programa, Arthur comentou recentemente a relação dele com a mulher. Os dois se reconciliaram depois de uma separação ruidosa que envolveu múltiplas acusações de traição que ele teria cometido.
Em bate-papo com Naiara Azevedo, ele afirmou que a ex-BBB e empresária ficou mais magoada por ele não ter revelado a ela as puladas de cerca que com a traição em si. Isso porque ela teria dito que ele poderia ficar com outras mulheres, desde que os dois conversassem antes.
"O que magoou ela não foi a traição, o que mais machucou ela foi a falta de lealdade", avaliou. "Ela sempre falou, desde o início, para mim: 'Se um dia você se sentir atraído por outra mulher e quiser [ficar], fala para mim. A gente pode trazer ela para dentro do relacionamento, fazer uma experiência. Ou eu posso falar: 'Vai lá se você estiver com tesão'."

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