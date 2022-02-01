Atriz de 'Bridgerton' implora para que parem de falar de seu corpo nas redes

Nicola Coughlan (em primeiro plano) como Penelope Featherington em 'Bridgerton' Crédito: Liam Daniel/Netflix

Nicola Coughlan, 35, que faz sucesso como a Penelope Featherington de "Bridgerton" (Netflix), usou as redes sociais para fazer um apelo aos seguidores. A atriz irlandesa pediu que parem de marcá-la em publicações falando de seu corpo.

"Se você tem uma opinião sobre meu corpo, por favor, não compartilhe comigo", escreveu. "A maioria das pessoas está sendo legal e não tentando ser ofensiva, mas eu sou apenas um ser humano da vida real e é muito difícil suportar o peso de milhares de opiniões sobre sua aparência sendo enviado diretamente para você todos os dias."

"Se você tem uma opinião sobre mim, tudo bem, eu entendo que estou na TV e que as pessoas terão coisas para pensar e dizer, mas imploro que não envie diretamente para mim", concluiu.

Diversos seguidores da atriz declararam apoio à atriz, questionando por que alguém se acha no direito de opinar sobre o corpo de outra pessoa. Muitos também elogiaram a atriz e pediram que ela se mantenha forte.

A primeira temporada de "Bridgerton" é a série em língua inglesa mais vista da Netflix. A segunda temporada tem estreia prevista para o dia 25 de março de 2022, uma sexta-feira. Na segunda leva de episódios, a trama será centrada na história de amor de Anthony (Jonathan Bailey), o irmão mais velho da família Bridgerton.