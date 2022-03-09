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Rock in Rio

Rock in Rio terá Rita Ora e homenagem a Elza Soares em show com Alcione e Gaby Amarantos

Festival promove o Dia Delas em 11 de setembro; programação traz ainda Dua Lipa, Ivete Sangalo, Ludmilla e Macy Gray
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Março de 2022 às 09:14

A cantora Elza Soares morreu aos 91 anos
A cantora Elza Soares será homenageada no Rock in Rio Crédito: Instagram @elzasoaresoficial
O Rock in Rio anunciou nesta terça (8), Dia Internacional da Mulher, que 11 de setembro terá uma programação essencialmente feminina. No palco Mundo, a cantora pop Rita Ora e a rapper Megan Thee Stallion estão entre as atrações confirmadas, juntando-se a Dua Lipa e Ivete Sangalo.
Já no palco Sunset, dirigido por Zé Ricardo e conhecido pelas parcerias, Liniker convida Luedji Luna. No mesmo espaço o show Power! Elza Vive faz uma homenagem a Elza Soares, que morreu em janeiro deste ano. A apresentação reúne Alcione, Majur, Agnes Nunes, Caio Prado, Martnália, Gaby Amarantos e Larissa Luz em uma apresentação.
No Sunset, Ludmilla e Macy Gray também já haviam sido anunciadas.
Adiado por causa da pandemia de Covid-19, o festival, que seria em 2021, teve de ser remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do de 2022, no Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock.
Os palcos New Dance Order e Espaço Favela ainda não tiveram sua programação, mas, segundo a organização, o cartaz será composto por mulheres. Para o festival, o Dia Delas é uma forma de celebrar a potência feminina na história da música.
Na última semana, o Rock in Rio também confirmou que a venda de ingressos para o público em geral começa em 5 de abril, às 19h, por R$ 625. Haverá pré-venda para membros do Rock in Rio Club e clientes Itaú a partir de 17 de março.
As 200 mil entradas colocadas à venda em 21 de setembro do ano passado se esgotaram em tempo recorde: 1h28. Na edição de 2019, nesta fase, os tíquetes acabaram em cerca de duas horas.
Por R$ 545, o Rock in Rio possibilita ao fã comprar sem saber toda a programação e depois escolher os dias de festival em que deseja ir. A seleção pode ser feita até 1º de abril.

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