Rock in Rio terá Rita Ora e homenagem a Elza Soares em show com Alcione e Gaby Amarantos

A cantora Elza Soares será homenageada no Rock in Rio Crédito: Instagram @elzasoaresoficial

O Rock in Rio anunciou nesta terça (8), Dia Internacional da Mulher, que 11 de setembro terá uma programação essencialmente feminina. No palco Mundo, a cantora pop Rita Ora e a rapper Megan Thee Stallion estão entre as atrações confirmadas, juntando-se a Dua Lipa e Ivete Sangalo.

Já no palco Sunset, dirigido por Zé Ricardo e conhecido pelas parcerias, Liniker convida Luedji Luna. No mesmo espaço o show Power! Elza Vive faz uma homenagem a Elza Soares, que morreu em janeiro deste ano. A apresentação reúne Alcione, Majur, Agnes Nunes, Caio Prado, Martnália, Gaby Amarantos e Larissa Luz em uma apresentação.

No Sunset, Ludmilla e Macy Gray também já haviam sido anunciadas.

Adiado por causa da pandemia de Covid-19, o festival, que seria em 2021, teve de ser remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do de 2022, no Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock.

Os palcos New Dance Order e Espaço Favela ainda não tiveram sua programação, mas, segundo a organização, o cartaz será composto por mulheres. Para o festival, o Dia Delas é uma forma de celebrar a potência feminina na história da música.

Na última semana, o Rock in Rio também confirmou que a venda de ingressos para o público em geral começa em 5 de abril, às 19h, por R$ 625. Haverá pré-venda para membros do Rock in Rio Club e clientes Itaú a partir de 17 de março.

As 200 mil entradas colocadas à venda em 21 de setembro do ano passado se esgotaram em tempo recorde: 1h28. Na edição de 2019, nesta fase, os tíquetes acabaram em cerca de duas horas.