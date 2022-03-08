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Parceria

Dua Lipa e Megan Thee Stallion anunciam detalhes de nova música

Novo single feito em parceria entre as artistas será lançado na próxima sexta-feira (11). Em suas redes sociais, as cantoras anunciaram que o nome do single será Sweetest Pie - que significa torta mais doce
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Março de 2022 às 12:29

Dua Lipa e Megan Thee Stallion anunciam detalhes de nova música
Dua Lipa e Megan Thee Stallion anunciam detalhes de nova música Crédito: Divulgação
A nova música de Megan Thee Stallion com Dua Lipa será lançada na sexta-feira, 11. Em suas redes sociais, as cantoras anunciaram que o nome do single será Sweetest Pie - que significa torta mais doce, em tradução literal.
A parceria foi anunciada no domingo, 6, em uma postagem feita por Megan em que os rostos das duas aparecem estampados em cima de bolos recheados. E a única informação dada foi a data de estreia.
Na segunda-feira, 7, elas divulgaram a capa do single, onde aparecem com os rostos bem próximos. Além disso, Dua Lipa também compartilhou um trecho da canção.

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