Com Budah confirmada, Exfest valoriza as mulheres no edital da 2ª edição

A rapper capixaba Budah participou do projeto "Poesia Acústica" Crédito: Reprodução/Youtube/PineappleStormTV

O Exfest 2ª Edição, festival on-line de música que acontece nos dias 13, 14 e 15 de maio, adotou em seu edital política de valorização das mulheres. As inscrições para participar do evento estão abertas até o dia 21 de março e reservam espaço prioritário para as compositoras capixabas nas categorias rap/hip-hop e rock. Além disso, o Exfest já conta com a rapper Budah e a cantora e compositora Bella Nogueira entre as atrações confirmadas.

Na temática rap/hip-hop, as apresentações serão no dia 13 de maio, e o edital reserva três vagas para a categoria. Entre as escolhas, prioritariamente uma será para um representante LGBTQ+ e, como enfatizado, uma para mulheres. Podem se inscrever artistas solo, duos, trios e bandas.

A categoria rock também conta com três vagas. Os shows acontecerão no dia 14 de maio. Neste tema, o festival reserva um espaço prioritário para mulheres e um para pessoas pretas. Podem se inscrever artistas solo, duos, trios e bandas. Neste caso, todavia, o músico precisa, obrigatoriamente, se apresentar acompanhado de pelo menos outros dois integrantes – isto é, não vale o show voz e violão.

Por fim, o tema folk/MPB conta com uma vaga. As apresentações serão transmitidas no dia 15 de maio e podem participar das inscrições artistas solo, duos, trios e bandas. Diferentemente do eixo do rock, o artista selecionado terá a possibilidade de se apresentar em formato individual ou com outros integrantes o acompanhando.

do evento. O festival é realizado pelo Canal Explicanção e o link para se inscrever está inserido nas páginas do Instagram da organização

CACHÊS E REGRAS

Os selecionados para o Exfest 2ª Edição receberão cachê de R$ 2,5 mil. Para se inscrever, artistas e bandas precisam comprovar que moram no Espírito Santo há pelo menos dois anos e ter repertório autoral para realizar um show de 40 minutos. Além disso, o proponente terá de detalhar a proposta de show, registrar o impacto sociocultural do trabalho na cena capixaba e enviar portfólio, clipping, fotos, entre outros materiais.

Além do edital de seleção, o ExFest 2ª Edição já conta com cinco headliners no lineup: Budah, Bella Nogueira, o compositor Izar, a banda Cainã e a Vizinhança do Espelho e o cantor, compositor e produtor musical paulistano radicado em Salvador Leo Cavalcanti – convidado para promover intercâmbio com os artistas que produzem música no ES.

Juntamente com os sete selecionados, portanto, o festival contará com 12 apresentações musicais.

1ª Edição - Em 2021, o ExFest 1ª Edição aconteceu em janeiro, com shows de Gavi, Dan Abranches, Manfredo e Bella Nogueira. A intenção é que o festival aconteça anualmente e presencialmente a partir de 2023.

O ExFest 2ª Edição tem o apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e será realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura).