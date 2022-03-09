Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Com Budah confirmada, Exfest valoriza as mulheres no edital da 2ª edição
Cultura

Com Budah confirmada, Exfest valoriza as mulheres no edital da 2ª edição

O festival está com inscrições abertas para seleção de artistas com vagas prioritárias para compositoras capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Março de 2022 às 07:00

A rapper capixaba Budah participou do projeto
A rapper capixaba Budah participou do projeto "Poesia Acústica" Crédito: Reprodução/Youtube/PineappleStormTV
O Exfest 2ª Edição, festival on-line de música que acontece nos dias 13, 14 e 15 de maio, adotou em seu edital política de valorização das mulheres. As inscrições para participar do evento estão abertas até o dia 21 de março e reservam espaço prioritário para as compositoras capixabas nas categorias rap/hip-hop e rock. Além disso, o Exfest já conta com a rapper Budah e a cantora e compositora Bella Nogueira entre as atrações confirmadas.
Na temática rap/hip-hop, as apresentações serão no dia 13 de maio, e o edital reserva três vagas para a categoria. Entre as escolhas, prioritariamente uma será para um representante LGBTQ+ e, como enfatizado, uma para mulheres. Podem se inscrever artistas solo, duos, trios e bandas.
A categoria rock também conta com três vagas. Os shows acontecerão no dia 14 de maio. Neste tema, o festival reserva um espaço prioritário para mulheres e um para pessoas pretas. Podem se inscrever artistas solo, duos, trios e bandas. Neste caso, todavia, o músico precisa, obrigatoriamente, se apresentar acompanhado de pelo menos outros dois integrantes – isto é, não vale o show voz e violão.
Por fim, o tema folk/MPB conta com uma vaga. As apresentações serão transmitidas no dia 15 de maio e podem participar das inscrições artistas solo, duos, trios e bandas. Diferentemente do eixo do rock, o artista selecionado terá a possibilidade de se apresentar em formato individual ou com outros integrantes o acompanhando.
O festival é realizado pelo Canal Explicanção e o link para se inscrever está inserido nas páginas do Instagram da organização e do evento.

Veja Também

"HZ" lista 10 filmes que ressaltam a força das mulheres no cinema

CACHÊS E REGRAS

Os selecionados para o Exfest 2ª Edição receberão cachê de R$ 2,5 mil. Para se inscrever, artistas e bandas precisam comprovar que moram no Espírito Santo há pelo menos dois anos e ter repertório autoral para realizar um show de 40 minutos. Além disso, o proponente terá de detalhar a proposta de show, registrar o impacto sociocultural do trabalho na cena capixaba e enviar portfólio, clipping, fotos, entre outros materiais.
Além do edital de seleção, o ExFest 2ª Edição já conta com cinco headliners no lineup: Budah, Bella Nogueira, o compositor Izar, a banda Cainã e a Vizinhança do Espelho e o cantor, compositor e produtor musical paulistano radicado em Salvador Leo Cavalcanti – convidado para promover intercâmbio com os artistas que produzem música no ES.
Juntamente com os sete selecionados, portanto, o festival contará com 12 apresentações musicais.
1ª Edição - Em 2021, o ExFest 1ª Edição aconteceu em janeiro, com shows de Gavi, Dan Abranches, Manfredo e Bella Nogueira. A intenção é que o festival aconteça anualmente e presencialmente a partir de 2023.
O ExFest 2ª Edição tem o apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e será realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura).
*Com informações da assessoria

Veja Também

ExFest seleciona artistas capixabas para 2ª edição da mostra

Semana da Mulher: Casa Porto tem oficinas gratuitas até sexta-feira (11)

Madalenas do Jucu: conheça o grupo de congo só de mulheres

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados