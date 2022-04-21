Após bloquear fãs de Pabllo Vittar, Rupaul nega rivalidade com brasileira

'Eu amo e apoio Pabllo Vittar', declarou a artista
Agência Estado

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 08:40

Pabllo Vittar se apresenta com Anitta
Pabllo Vittar  Crédito: Greg Salibian/Folhapress
RuPaul se pronunciou nesta quarta-feira, 20, sobre o show de Pabllo Vittar no Coachella, que ocorreu no último sábado, 16. A brasileira foi a primeira drag queen a se apresentar no festival.
Nas redes sociais, os fãs da brasileira passaram a cobrar RuPaul, figura renomada no universo drag queen e criadora do programa RuPaul's Drag Race, que fizesse uma homenagem à artista.
No entanto, a apresentadora começou a bloquear os fãs que estavam mandando mensagens sobre o assunto. Isso começou a gerar boatos nas redes sociais de uma possível rivalidade entre as artistas.
No Twitter, RuPaul negou as polêmicas e falou sobre sua admiração a Pabllo. "Eu amo e apoio Pabllo Vittar. Que vergonha de vocês, trolls maldosos do Twitter, que ficam tentando criar rivalidade". Vittar, então respondeu: "Eu te amo, mamãe".

