Após repercussão negativa, intérprete da Gaviões desiste de protesto contra Bolsonaro

"Sobrou para mim", desabafa o cabeleireiro Neandro Ferreira, um dia depois de contar detalhes sobre sua interpretação no desfile da Gaviões da Fiel, programado para este sábado (23). Segundo suas próprias palavras, ele viria na ala Governantes e Generais como um "Bolsonaro bem gay, dando pinta, bichíssima".

Foi aí que pegou. Citar nominalmente o presidente não estava nos planos da escola, que garante "não tratar de questões políticas" no desfile e, por isso, desmentiu publicamente Neandro, além de classificar suas declarações como "equivocadas".

Neandro Ferreira vai interpretar Jair Bolsonaro no desfile da Gaviões da Fiel Crédito: Divulgação

A Gaviões afirma que o personagem interpretado pelo hair designer, ao contrário do que ele havia dito, será "um governante fascista qualquer". Nada a ver com Bolsonaro.

Neandro precisou botar o galho dentro e a quem pergunta sobre seu personagem no enredo, passou a repetir o discurso Bolsonaro free da Gaviões. Nesse episódio, nem a comunidade LGBTQIA+ o apoiou. "Eles caíram de pau em cima de mim, me acusando de estimular a homofobia, imagina só. Logo eu", diz, em tom de surpresa.