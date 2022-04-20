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Em recuperação

Rodrigo Mussi deixa UTI e está fazendo reabilitação na enfermaria

Cerca de 20 dias após sofrer acidente de carro em São Paulo, ex-"BBB" deixa Unidade de Terapia Intensiva
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 16:05

O ex-"BBB" Rodrigo Mussi teve alta da UTI do Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, na manhã desta quarta (20). Agora, ele passa a fazer reabilitação na enfermaria do mesmo hospital paulistano. A notícia foi divulgada por Diogo Mussi, irmão de Rodrigo. "É com imensa alegria que informo que o Rod está tendo alta da UTI neste momento. Ficará na enfermaria a partir de hoje, onde continuará sua reabilitação", informou.
Ele está internado desde o dia 31 de março, após sofrer um acidente de carro em São Paulo. Rodrigo sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo.
Rodrigo Mussi, do BBB 22
Rodrigo Mussi está se recuperando de um grave acidente de automóvel Crédito: João Cotta | Globo
No mesmo dia do acidente, Rodrigo passou por uma cirurgia na cabeça. Na mesma semana, precisou realizar um novo procedimento, dessa vez na perna. Durante a recuperação, ele teve um lento processo de extubação, que foi concluído no último domingo, 17. O caso de Rodrigo Mussi é considerado um verdadeiro milagre pela equipe médica.

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