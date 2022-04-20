Rodrigo Mussi deixa UTI e está fazendo reabilitação na enfermaria

O ex-"BBB" Rodrigo Mussi teve alta da UTI do Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, na manhã desta quarta (20). Agora, ele passa a fazer reabilitação na enfermaria do mesmo hospital paulistano. A notícia foi divulgada por Diogo Mussi, irmão de Rodrigo. "É com imensa alegria que informo que o Rod está tendo alta da UTI neste momento. Ficará na enfermaria a partir de hoje, onde continuará sua reabilitação", informou.

Ele está internado desde o dia 31 de março, após sofrer um acidente de carro em São Paulo. Rodrigo sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo.

Rodrigo Mussi está se recuperando de um grave acidente de automóvel Crédito: João Cotta | Globo