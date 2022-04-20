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"BBB 22": Maíra Cardi diz esperar Arthur para 'sexo de manhã, de tarde e de noite'

Pelas redes sociais, influenciadora fitness falou sobre a saudade que sente do marido, um dos favoritos para vencer o reality show da Rede Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 17:22

Se depender do ânimo da influenciadora fitness Maíra Cardi (38), a saída de Arthur Aguiar do "Big Brother Brasil 22" (Globo), seja nos próximos paredões ou na final, será bastante comemorada.
Pelas redes sociais, ao abrir uma caixa de perguntas, ela contou que tem sentido muita falta do marido também na cama. Quando uma seguidora perguntou se ela pretendia contar as novidades para ele ou deixá-lo descobrir por conta própria, Maíra disse que preferia fazer outra coisa: "Sexo de manhã, de tarde e de noite".
Essa não é a primeira vez que Maíra conta coisas picantes com relação ao confinado. A influenciadora revelou por meio de suas redes sociais que tem uma playlist de louvor para ser ouvida especificamente na hora em que faz sexo com o marido.
De acordo com ela, o sexo é um momento abençoado. "Quando estou na cama com meu marido, tenho a playlist de louvor, de sexo, sim. Deus está presente o tempo inteiro, porque se Deus não estiver, quem está? Minha vida tem louvor full time", disse ela.

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Nos vídeos, Maíra explicou mais sobre sua relação com a fé. "Lembro como se fosse a primeira vez o dia em que ela [amiga] estava aqui e eu falei: ‘Amiga, me ajude com a playlist para a hora de fazer amor’. A bichinha arregalou os dois olhos para fora", disse.
"A hora que Deus está presente na minha vida é a hora em que estou dentro do meu quarto com meu marido fazendo amor, inclusive gerando vida. Deus faz gerar a vida através do sexo, então o sexo é lindo e abençoado. Principalmente feito em amor, em família", afirmou.
Arthur Aguiar com a esposa Maíra Cardi
Arthur Aguiar com a esposa Maíra Cardi Crédito: Instagram/@arthuraguiar
Recentemente, Arthur também mostrou preocupação por não saber se ainda estava casado. No confessionário, primeiro ele elogiou a festa, que contou com rappers e com Luan Santana. Cada integrante também recebeu homenagens com objetos pessoais e fotos. "Foi uma noite muito especial, tocou minhas duas músicas, um monte de foto minha legal! [...] Muito feliz de ter chegado até aqui, falta muito pouco", disse.
Na sequência, comentou sobre a saudade que sente da mulher, a influenciadora Maíra Cardi, com quem reatou o casamento recentemente. Ela mesmo já revelou ter sido traída diversas vezes.
"Sentimento de gratidão total, vou atrás desse Líder, quero muito, não quero ir para esse Paredão de jeito nenhum. Muita saudade de casa, muita saudade da minha esposa, se é que eu ainda tenho esposa. Espero que sim!", disse.

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