Johnny Depp diz que Amber Heard o agrediu e ameaçava suicídio após brigas

Johnny Depp afirma que 'nunca bateu em nenhuma mulher' Crédito: Reuters/Folhapress

O ator Johnny Depp, 58, conhecido por seu trabalho na franquia "Piratas do Caribe", acusou a ex-mulher Amber Heard, 35, de abuso psicológico, de agredi-lo fisicamente durante brigas e de ameaçar cometer suicídio em algumas discussões.

As afirmações foram feitas nesta quarta-feira (20) em depoimento em mais um dia do julgamento em um tribunal de Virgínia, nos Estados Unidos. Ele está processando Heard em US$ 50 milhões (cerca de R$ 233 milhões) por difamação.

Depp afirmou que quando ele tentava sair de casa, Heard o impedia e dizia que ela "morreria" sem ele. "Muitas vezes quando eu tentava sair, ela me parava no elevador com os seguranças, chorando, gritando, sabe, 'não vivo sem você. Eu vou morrer. Mas eu tinha que sair", disse.

O ator contou que quando conseguia ''escapar" a ex-mulher o seguia até sua casa, mesmo de madrugada. "Cinco minutos depois ela chegava de camisola, gritando no estacionamento em frente à minha casa. Gritando, céus, seriam 4 da manhã, 3 da manhã", disse. "Foi ridículo, estava fora de controle, era incontrolável."

O astro de "Piratas do Caribe" relembrou que sua própria mãe, Betty Sue Palmer, havia entrado numa depressão profunda e tinha tentado cometer suicídio quando o pai dele, John Christopher Depp, decidiu deixar a família nos anos 1970. Segundo ele, essa experiência impactou na forma como encarava seu casamento com Heard.

"Eu queria tentar fazer dar certo. Achei que talvez pudesse ajudá-la, talvez eu pudesse trazê-la de volta. Porque a Amber Heard que eu conheci no primeiro ano, ano e meio não era essa, de repente essa adversária. Não era minha garota, ela se tornou minha adversária", disse.

No tribunal, o ator falou ainda de uma briga que teve com a ex-mulher que o deixou com a ponta do dedo decepada, durante uma viagem à Austrália para filmar "Piratas do Caribe", em 2015. Ele contou que Heard atirou duas garrafas de vodka em sua direção e uma delas causou o ferimento, obrigando a fazer uma cirurgia. "Eu estava olhando para meus ossos saindo", disse Depp, que mostrou fotos do dedo decepado para júri.

Heard que manteve um comportamento frio durante a maior parte do julgamento parecia à beira das lágrimas quando seu ex-marido contou sobre o dedo decepado durante a viagem à Austrália.

Com o processo que move contra Heard, Depp espera "limpar o registro" das alegações feitas contra ele após seis anos de tentativas. Ele admitiu que "o matou" ter sua reputação manchada e ter pessoas em sua vida pensando que ele era uma fraude e que mentiu.

O ator disse que ele, seus filhos e as pessoas que acreditaram nele todos esses anos não mereciam isso. Ele falou também que não queria que nenhuma dessas pessoas acreditasse que ele fez algo errado ou mentiu e que se orgulha da sua honestidade. "A verdade é a única coisa que me interessa", acrescentou.

Depp e Heard se conheceram no set de "The Rum Diary" em 2009, se casaram em 2015 e se envolveram em uma separação contenciosa por meses, com acusações de mau comportamento feitas por ambos os lados.