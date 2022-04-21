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Mamãe

Jennifer Lawrence dá à luz primeiro filho com Cooke Maroney

Atriz confirmou gravidez em setembro de 2021. Segundo a revista People, os dois se tornaram pais no início deste ano e foram vistos passeando com o bebê
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 13:08

A atriz Jennifer Lawrence afirmou que não pretende dar entrevistas sobre seu filho
A atriz Jennifer Lawrence dá à luz primeiro filho Crédito: Reuters/Folhapress
A atriz Jennifer Lawrence, 31, deu à luz seu primeiro filho com Cooke Maroney, 37. Segundo a revista People, os dois se tornaram pais no início deste ano e foram vistos passeando com o bebê em meados do mês de abril.
O casal ainda não se pronunciou sobre a chegada do filho, e também optaram por manter a privacidade sobre grande parte da gravidez, desde que um representante de Lawrence confirmou em setembro de 2021 que a atriz estaria esperando um bebê. Em novembro, a artista afirmou que não pretende dar entrevistas sobre seu filho, por mais que esteja "grata e animada" por se tornar mãe.
"Se eu estivesse em um jantar e alguém dissesse: 'Meu Deus, você está esperando um bebê', eu não estaria: 'Não posso falar sobre isso. Afaste-se de mim, seu psicopata!'. Mas todos os instintos do meu corpo querem proteger sua privacidade para o resto de sua vida, tanto quanto eu puder", explicou.
Durante a entrevista à revista Vanity Fair, ela ainda ressalta que não quer que ninguém "se sinta bem-vindo em sua existência", e afirma que sente "que isso começa sem incluí-los nesta parte do meu trabalho", completa.

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