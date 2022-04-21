Jennifer Lawrence dá à luz primeiro filho com Cooke Maroney

A atriz Jennifer Lawrence dá à luz primeiro filho Crédito: Reuters/Folhapress

A atriz Jennifer Lawrence, 31, deu à luz seu primeiro filho com Cooke Maroney, 37. Segundo a revista People, os dois se tornaram pais no início deste ano e foram vistos passeando com o bebê em meados do mês de abril.

O casal ainda não se pronunciou sobre a chegada do filho, e também optaram por manter a privacidade sobre grande parte da gravidez, desde que um representante de Lawrence confirmou em setembro de 2021 que a atriz estaria esperando um bebê. Em novembro, a artista afirmou que não pretende dar entrevistas sobre seu filho, por mais que esteja "grata e animada" por se tornar mãe.

"Se eu estivesse em um jantar e alguém dissesse: 'Meu Deus, você está esperando um bebê', eu não estaria: 'Não posso falar sobre isso. Afaste-se de mim, seu psicopata!'. Mas todos os instintos do meu corpo querem proteger sua privacidade para o resto de sua vida, tanto quanto eu puder", explicou.