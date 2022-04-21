Filha de Nick Jonas e Priyanka Chopra tem nome revelado

Priyanka Chopra e Nick Jonas Crédito: Reuters/Folhapress

O nome da primeira filha do cantor Nick Jonas, 29, e da atriz Priyanka Chopra, 39, foi revelado três meses após seu nascimento, em 15 de janeiro. Segundo a certidão de nascimento, divulgada pelo site TMZ, a recém-nascida se chama Malti Marie.

De acordo com o site, "Malti" significa pequena flor perfumada ou luar, e vem do sânscrito. Ela nasceu em janeiro, por meio de uma barriga de aluguel. "Estamos muito felizes em confirmar que recebemos um bebê por meio de barriga de aluguel. Pedimos respeitosamente privacidade durante este momento especial, pois nos concentramos em nossa família", publicou o casal nas redes sociais.

Jonas e Priyanka celebraram seu casamento com uma luxuosa festa em Nova Déli junto de celebridades como o primeiro-ministro da Índia e personalidades de Hollywood, em dezembro de 2018. O evento aconteceu em um hotel após três dias de celebração em um histórico palácio no topo de uma colina na cidade de Jodhpur, incluindo partidas de críquete e coreografias de dança à Bollywood.

A lista de convidados para a festa desta terça contou com o premiê indiano Narendra Modi, que posou para fotografias ao lado de Priyanka. A noiva vestiu um traje indiano de paetês e Jonas usou um smoking azul e preto.