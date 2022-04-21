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Repercussão

Após tapa de Will Smith, prêmio Tony, de teatro, cria regras contra violência

Novas políticas definem como casos de agressão devem ser tratados, se ocorrerem durante sua cerimônia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 11:15

Will Smith agride Chris Rock na cerimônia do Oscar
Will Smith agride Chris Rock na cerimônia do Oscar Crédito: Reuters/Folhapress
O Tony Awards, maior premiação americana de teatro, anunciou nesta quarta (20) que vai adotar políticas contra casos de violência em sua próxima cerimônia, após o incidente envolvendo Will Smith na última edição do Oscar.
Na ocasião, o ator se sentiu ofendido por uma piada feita pelo comediante Chris Rock com a alopecia de sua mulher, Jada Pinkett Smith. Ele então foi até o palco e deu um tapa em seu rosto, minutos antes de vencer o Oscar de melhor ator. Com a repercussão, decidiu sair da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que por sua vez o baniu de seus eventos por dez anos.
Agora, para evitar críticas caso cenas parecidas ocorram no Tony, a organização da grande festa da Broadway está avisando aqueles que compram ingressos para sua 75ª edição que ela tem "uma regra rígida de não violência", informou a revista americana The Hollywood Reporter.
"Caso algum incidente ocorra, o perpetrador será removido do evento imediatamente", diz o aviso, na esteira de críticas direcionadas ao Oscar por ter permitido que Smith continuasse presente mesmo após a agressão.
O Tony é a primeira grande premiação da cultura americana a adotar alguma medida relacionada ao incidente com o ator americano. Sua cerimônia acontece no dia 12 de junho, no Radio City Music Hall, em Nova York, e seus indicados serão anunciados em 3 de maio.

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