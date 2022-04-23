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Sapucaí

Diogo Nogueira faz surpresa a Paolla Oliveira em apresentação na Sapucaí

No palco com o namorado, atriz cantou, dançou, beijou e rebolou no Rio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 09:24

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira em camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira em camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro Crédito: Marlene Bergamo/Folhapress
Aconteceu de novo. E mais uma vez o público aplaudiu de pé (até porque estava de pé mesmo) o duo formado pelo casal Paolla Oliveira, 40, e Diogo Nogueira, 40, agora no camarote da cerveja Petra, na Marquês da Sapucaí, no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial, no Rio.
De peruca laranja combinando com a camisa-convite do dia, a atriz e musa do espaço cantou, dançou, beijou, sambou e rebolou em cima do palco junto com o namorado, enquanto era avidamente fotografada pela plateia. "Fofos" e "muito apaixonados" eram descrições frequentes feitas por convidados sobre o casal.
É por aí mesmo. Paolla confessa que está "super feliz" e que Diogo não se cansa de surpreendê-la. "Olha, hoje ele até mudou a letra da música de novo para mim", contou ao site F5.
É que é em "Ouro da Mina", o sambista trocou o "loura" do trecho "Rainha, Iara, Morena, Dona do meu lalaiá", por "ruiva". A versão anterior já era uma homenagem à amada --e ele repetiu a dose. "Foi uma surpresa linda", diz a atriz, antes de ouvir um fã gritar: "É a mulher mais linda do Brasil!".

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