Elon Musk compra Twitter, mas não conseguirá evitar que perfil siga seus voos

Elon Musk Crédito: Reuters/Folhapress

O estudante Jack Sweeney, que possui uma conta no Twitter com mais de 200 mil seguidores que tuíta quando e onde o avião de Elon Musk decola ou pousa e a duração de cada viagem, não sabe se seu perfil será banido da rede social, agora com novo dono.

Segundo ele, caso a conta ElonJet desapareça, a "perseguição" não vai acabar. "Uma atualização sobre Elon Musk e a @ElonJet. Ainda não se sabe se Elon derrubaria o ElonJet se ele assumir o Twitter", diz o estudante.

"Caso eu esteja fora do Twitter por qualquer motivo, todo o meu rastreamento também estará no meu servidor Discord e em um canal no Telegram", comentou.

O estudante também afirma que o rastreamento poderá continuar a ser visto em perfis no Instagram e Facebook.

Em janeiro deste ano, o dono do perfil rejeitou receber US$ 5.000 (R$ 24 mil pela cotação atual) de Elon Musk para excluir a conta no Twitter. Segundo reportagem da CNN dos Estados Unidos, Musk entrou em contato com Jack Sweeney por meio de uma mensagem direta pedindo para que ele deletasse a conta para impedir que "pessoas malucas" rastreassem seus voos. "É um risco de segurança", afirmou o bilionário, que também é presidente da Tesla.

Just in case this account disappears on Twitter, it doesn't mean the end of ElonJet

Also on the following.

Instagram https://t.co/o2Xll4uuBW

Facebook https://t.co/OQZor85VBR

Telegram https://t.co/qE8JL6h8tm

Other links https://t.co/a6Cb3Nrdwg — Elon Musk's Jet (@ElonJet) April 25, 2022

In case I'm off of Twitter for whatever reason all my tracking is also in my Discord server, and I'll be publishing a Telegram channel for @ElonJet soon! — Jack Sweeney (@JxckSweeney) April 25, 2022

An update on Elon Musk & @ElonJet it remains unknown if Elon would take down ElonJet if he takes over Twitter. — Jack Sweeney (@JxckSweeney) April 25, 2022