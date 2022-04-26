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Twitter

Elon Musk compra Twitter, mas não conseguirá evitar que perfil siga seus voos

Bilionário já ofereceu dinheiro para que conta desapareça. "Caso eu esteja fora do Twitter por qualquer motivo, todo o meu rastreamento também estará no meu servidor", disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 13:31

Elon Musk desafia Putin valendo a Ucrânia
Elon Musk  Crédito: Reuters/Folhapress
O estudante Jack Sweeney, que possui uma conta no Twitter com mais de 200 mil seguidores que tuíta quando e onde o avião de Elon Musk decola ou pousa e a duração de cada viagem, não sabe se seu perfil será banido da rede social, agora com novo dono.
Segundo ele, caso a conta ElonJet desapareça, a "perseguição" não vai acabar. "Uma atualização sobre Elon Musk e a @ElonJet. Ainda não se sabe se Elon derrubaria o ElonJet se ele assumir o Twitter", diz o estudante.
"Caso eu esteja fora do Twitter por qualquer motivo, todo o meu rastreamento também estará no meu servidor Discord e em um canal no Telegram", comentou.
O estudante também afirma que o rastreamento poderá continuar a ser visto em perfis no Instagram e Facebook.
Em janeiro deste ano, o dono do perfil rejeitou receber US$ 5.000 (R$ 24 mil pela cotação atual) de Elon Musk para excluir a conta no Twitter. Segundo reportagem da CNN dos Estados Unidos, Musk entrou em contato com Jack Sweeney por meio de uma mensagem direta pedindo para que ele deletasse a conta para impedir que "pessoas malucas" rastreassem seus voos. "É um risco de segurança", afirmou o bilionário, que também é presidente da Tesla.

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