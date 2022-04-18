BBB: Paulo Vieira se surpreende com doação de Rafa Kalimann para festa da equipe

Rafa Kalimann e Paulo Vieira Crédito: Instagram/@rafakalimann/João Cotta/Globo

Paulo Vieira contou uma fofoca dos bastidores do Big Brother Brasil e movimentou o Twitter nesta segunda-feira (18). Segundo o humorista que tem um quadro na atração, todos os anos acontecem uma festa de encerramento para a equipe do programa em que os apresentadores contribuem para sua realização. Porém, o comandante do quadro "Big terapia" tomou um susto ao saber em quanto Rafa Kalimann doou para o evento.

"A Rafa deu R$ 10 mil! Eu e Dani [Calabresa] estamos em desespero", exclamou ele, ao expor prints de uma troca de mensagens entre ele e a humorista.

A RAFA DEU 10 MIL



10 MIL!!!! pic.twitter.com/swZTaENBBb — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) April 18, 2022

O humorista contou que ele esperava Tadeu Schmidt dar alguma coisa para depois contribuir, mas Rafa saiu na frente. "Aí tava assim, aquele climãozinho de 'quanto será que é um valor bom para eu sair amado pela equipe sem sair endividado?' e eu tava esperando Tadeu Schmidt se pronunciar sobre o valor para eu fazer meu cálculo. Falei para o organizador: 'Tu me fala quanto Tadeu vai dar para eu falar o meu valor! Eu posso facilmente dar 10% do valor que ele der. É lícito. É até falta de educação eu dar mais", relatou o humorista.

"Eu vou roubar um tênis da Rafa Kalimann e doar para a festa", brincou Dani, que ainda o questionou de R$ 1 mil seria um bom valor para eles. "Vamos dar mil [reais], porque a gente é novo nessa merda", sugeriu ela. "Ela também é, Dani!", lembrou Paulo, dando risada.

Mas não foi só com Dani que Paulo precisou recorrer, Rafa Portugal - que comandou os dois últimos C.A.T BBB - também foi procurado. Vieira perguntou se na “época" dele também era doado uma quantia como a de Kalimann. Portugal, por sua vez, rebateu dizendo que nunca nem foi convidado para a festa do programa.

"Eu nunca nem fui convidado para essa festa. Eu peguei, nos dois anos, pandemia, né? Deve ter sido isso. Até para entrar [nos estúdios] era foda. Esse ano, eles devem estar doidos para fazer uma festinha", explicou Portugal.

A repercussão do caso foi tão grande que a tag "Paulo Vieira Merece Respeito" foi parar nos assuntos mais comentados do Brasil. Inclusive, a própria influenciadora Rafa Kalimann embarcou na brincadeira e postou um meme em seu perfil nas redes sociais.

PAULO VIEIRA MERECE RESPEITO https://t.co/ayq1srYsWp — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) April 18, 2022