BBB: Paulo Vieira se surpreende com doação de Rafa Kalimann para festa da equipe

Paulo Vieira contou uma fofoca dos bastidores do Big Brother Brasil e movimentou o Twitter nesta segunda-feira (18). Segundo o humorista que tem um quadro na atração, todos os anos acontecem uma festa de encerramento para a equipe do programa em que os apresentadores contribuem para sua realização. Porém, o comandante do quadro "Big terapia" tomou um susto ao saber em quanto Rafa Kalimann doou para o evento.
"A Rafa deu R$ 10 mil! Eu e Dani [Calabresa] estamos em desespero", exclamou ele, ao expor prints de uma troca de mensagens entre ele e a humorista.
O humorista contou que ele esperava Tadeu Schmidt dar alguma coisa para depois contribuir, mas Rafa saiu na frente. "Aí tava assim, aquele climãozinho de 'quanto será que é um valor bom para eu sair amado pela equipe sem sair endividado?' e eu tava esperando Tadeu Schmidt se pronunciar sobre o valor para eu fazer meu cálculo. Falei para o organizador: 'Tu me fala quanto Tadeu vai dar para eu falar o meu valor! Eu posso facilmente dar 10% do valor que ele der. É lícito. É até falta de educação eu dar mais", relatou o humorista.
"Eu vou roubar um tênis da Rafa Kalimann e doar para a festa", brincou Dani, que ainda o questionou de R$ 1 mil seria um bom valor para eles. "Vamos dar mil [reais], porque a gente é novo nessa merda", sugeriu ela. "Ela também é, Dani!", lembrou Paulo, dando risada.
Mas não foi só com Dani que Paulo precisou recorrer, Rafa Portugal - que comandou os dois últimos C.A.T BBB - também foi procurado. Vieira perguntou se na “época" dele também era doado uma quantia como a de Kalimann. Portugal, por sua vez, rebateu dizendo que nunca nem foi convidado para a festa do programa.
"Eu nunca nem fui convidado para essa festa. Eu peguei, nos dois anos, pandemia, né? Deve ter sido isso. Até para entrar [nos estúdios] era foda. Esse ano, eles devem estar doidos para fazer uma festinha", explicou Portugal.
A repercussão do caso foi tão grande que a tag "Paulo Vieira Merece Respeito" foi parar nos assuntos mais comentados do Brasil. Inclusive, a própria influenciadora Rafa Kalimann embarcou na brincadeira e postou um meme em seu perfil nas redes sociais.
Ana Clara, que entrevista os eliminados no Multishow, também entrou na brincadeira. "Só te digo que vocês têm que reagir, já tô lá em cima nesses dígitos", respondeu a apresentadora à menção do colega.