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Tiago Leifert vai narrar jogos da Copa por SporTV e Globoplay

A novidade foi anunciada pelo diretor de esportes da Globo, Renato Ribeiro, nesta sexta-feira (29). Em novembro, mês da Copa, ele fará a narração de um jogo por dia ao lado de outros nomes ligados ao futebol e ao entretenimento.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 18:34

Tiago Leifert
Leifert pretende levar às partidas uma linguagem mais descontraída Crédito: Victor Pollak/Globo
O jornalista e apresentador Tiago Leifert, 41, vai narrar jogos da Copa do Mundo no Qatar pelo SporTV e Globoplay. A novidade foi anunciada pelo diretor de esportes da Globo, Renato Ribeiro, nesta sexta-feira (29). Em novembro, mês da Copa, ele fará a narração de um jogo por dia ao lado de outros nomes ligados ao futebol e ao entretenimento.
Leifert pretende levar às partidas uma linguagem mais descontraída. "Eu amo a Copa do Mundo. Decidi ser jornalista e seguir carreira na televisão aos 14 anos, na Copa de 1994. Depois, na Copa de 2010, a Central da Copa mudou a minha vida e, por causa dela, eu segui caminho no entretenimento", diz ele.
"A Copa é muito importante para mim, pessoal e profissionalmente. Eu estava louco de vontade de fazer alguma coisa na Copa do Mundo e estou muito feliz de estar de volta, pelo menos durante o Mundial", emenda Tiago Leifert.
O SporTV pretende investir em uma cobertura do Mundial com mais de 300 horas ao vivo. O canal ficará ao vivo das 6h à 0h e exibirá todas as 64 partidas, com pré e pós-jogo e programas especiais com debates.
Recentemente, Leifert, que criou um canal no YouTube só sobre futebol, virou garoto-propaganda da Copa do Brasil pela Amazon Prime Video e tem narrado algumas partidas exclusivas pelo streaming.

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