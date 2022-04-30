Pepita e Natália do BBB usam vestidos iguais no 'Baile da Vogue'

O que poderia ser uma saia justa, não foi. A cantora Pepita, 39, e a ex-BBB Natália Deodato, 22, apareceram com vestidos iguais no Baile da Vogue, que aconteceu nesta sexta-feira (29), no Copacabana Palace, no Rio, e disseram estar "arrasando".
"Eu estava aqui, tranquila, muito tranquila e... Eu e Natália, as irmãs Wilson", brincou Pepita nas redes sociais, posando com a ex-BBB e em referência ao filme "As Branquelas" (2004). "Nossos estilistas têm tanto bom gosto, mas tanto bom gosto, que deixam a gente perfeita", completou Natália.
Além de Natália, vários outros BBBs marcaram presença no evento. Linn da Quebrada, Jessi, Jade Picon, Pedro Scooby e Paulo André são alguns deles. Entre os BBBs de edições anteriores, destaque para Juliette, Gil do Vigor e Pocah.
O evento, que aconteceu na noite desta sexta-feira, teve celebridades mostrando que não querem as roupas largas e confortáveis que predominaram na vida de muita gente durante o isolamento social dos últimos tempos.
O que predominou no evento foram as cores fortes, que apareceram em looks monocromáticos, mas também em estampas nada discretas. Foi o caso, por exemplo, da cantora Preta Gil, da atriz Deborah Secco e da apresentadora Sabrina Sato.