Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Arthur Aguiar nega que foi barrado no Baile da Vogue: 'Agenda lotadíssima'

Campeão do BBB 22 não foi ao evento badalado por estar "trabalhando bastante". Na noite do evento, ele foi a um show de Luan Santana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 11:26

Arthur Aguiar
Arthur Aguiar Crédito: Globo/João Cotta
Arthur Aguiar negou os boatos de que teria sido barrado no Baile da Vogue, qua aconteceu na noite desta sexta-feira (29). Em uma série de stories do Instagram, o ator fala que foi convidado, mas não iria conseguir comparecer por conta da agenda lotada de trabalho.
"Vi por alto, estou bem alienado ainda, que está rolando uma confusão com o negócio do Baile da Vogue, que eu não fui convidado. (...) Mas, enfim, quero dizer que isso não é verdade. Felizmente a minha agenda está bem lotada, graças a Deus estou trabalhando bastante", começa o ator, que venceu o "BBB 22".
O campeão do BBB 22 não foi ao baile pois foi num show de Luan Santana em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em que até dividiu o palco com o sertanejo. "Estou indo para lá agora, então não daria para fazer (o Baile da Vogue), de forma nenhuma. Essa história não existe. Hoje gravei para o Fantástico, tá cheio de coisa legal por aí, domingo vou estar no Luciano Huck, então, ó, esquece", detalhou ele nos stories antes da participação no show.
"Eu nunca imaginei que a vida de um campeão do BBB seria tão incrível, que eu teria tanta coisa legal para fazer, que as portas estariam tão abertas como estão, e que as pessoas estariam me recebendo com tanto carinho, me chamando para fazer coisas legais… estou me conectando com tantas pessoas que eu sempre sonhei me conectar. Estou muito feliz e muito agradecido a vocês que votaram", concluiu o desabafo.

O SHOW

Durante o show em Campo Grande, Arthur foi ovacionado pelos admiradores quando subiu ao palco. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir o Luan agradecendo a presença do ator enquanto os fãs exaltam o marido de Maíra Cardi aos gritos de "é campeão".

Veja Também

Paulo André estreia novo visual no Baile da Vogue: "Surreal de lindo"

Pedro Scooby vende férias com ele por R$ 90 mil através de NFTs

Neymar ouve remix com voz de Paulo André, do 'BBB 22'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Arthur Aguiar BBB Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados