Arthur Aguiar nega que foi barrado no Baile da Vogue: 'Agenda lotadíssima'

Arthur Aguiar Crédito: Globo/João Cotta

Arthur Aguiar negou os boatos de que teria sido barrado no Baile da Vogue, qua aconteceu na noite desta sexta-feira (29). Em uma série de stories do Instagram, o ator fala que foi convidado, mas não iria conseguir comparecer por conta da agenda lotada de trabalho.

"Vi por alto, estou bem alienado ainda, que está rolando uma confusão com o negócio do Baile da Vogue, que eu não fui convidado. (...) Mas, enfim, quero dizer que isso não é verdade. Felizmente a minha agenda está bem lotada, graças a Deus estou trabalhando bastante", começa o ator, que venceu o "BBB 22".

O campeão do BBB 22 não foi ao baile pois foi num show de Luan Santana em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em que até dividiu o palco com o sertanejo. "Estou indo para lá agora, então não daria para fazer (o Baile da Vogue), de forma nenhuma. Essa história não existe. Hoje gravei para o Fantástico, tá cheio de coisa legal por aí, domingo vou estar no Luciano Huck, então, ó, esquece", detalhou ele nos stories antes da participação no show.

"Eu nunca imaginei que a vida de um campeão do BBB seria tão incrível, que eu teria tanta coisa legal para fazer, que as portas estariam tão abertas como estão, e que as pessoas estariam me recebendo com tanto carinho, me chamando para fazer coisas legais… estou me conectando com tantas pessoas que eu sempre sonhei me conectar. Estou muito feliz e muito agradecido a vocês que votaram", concluiu o desabafo.

O SHOW

Durante o show em Campo Grande, Arthur foi ovacionado pelos admiradores quando subiu ao palco. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir o Luan agradecendo a presença do ator enquanto os fãs exaltam o marido de Maíra Cardi aos gritos de "é campeão".